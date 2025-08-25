وزير الخارجية السوري: غزة تُحاصر بصمت دولي وإسرائيل ترتكب جرائم حرب موثقة

أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، خلال الاجتماع الوزاري الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة، اليوم الاثنين، أن غزة اليوم تُحاصر أمام صمت الضمير الإنساني، بينما تواصل إسرائيل ارتكاب جرائمها خلافاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح الشيباني أن القصف الإسرائيلي الذي يستهدف البيوت والمستشفيات والمدارس يشكل جرائم حرب موثقة، مديناً إياها من الناحية الأخلاقية والإنسانية، مشيراً إلى أن الشعب السوري عاش هذه التجربة وذاق مرارتها.

وشدد الوزير على أن سوريا تدين هذه الحرب الإجرامية أخلاقياً وإنسانياً ودينياً وتاريخياً، رافضاً وصف الاحتلال الإسرائيلي بـ”طرف في نزاع”، مؤكداً أنه احتلال وعدوان يجب أن ينتهي.

كما اتهم الشيباني إسرائيل بانتهاك اتفاقية فصل القوات لعام 1974 وقرارات مجلس الأمن عبر إنشاء مراكز استخبارية ونقاط عسكرية داخل مناطق محرمة، في إطار مشروع توسعي وتقسيمي.

وأشار إلى أن هذه الانتهاكات تهدف إلى تمزيق النسيج الوطني السوري وإحياء الفتن الطائفية وتحويل الهضبة السورية المحتلة إلى قاعدة لابتلاع المزيد من الأراضي، مؤكداً أن سوريا ستبقى عصية على التقسيم.