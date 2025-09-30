وزير الخارجية الفرنسي: لم يعد لحماس أي مبرر لرفض خطة غزة

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الثلاثاء، أن حركة حماس “لم يعد لديها أي مبرر لرفض الاقتراح المقدم إليها” في إطار الخطة الرامية الى إنهاء الحرب في قطاع غزة، بحسب وكالة “الصحافة الفرنسية”.

وقال عبر أثير إذاعة فرانس انتر “حماس الآن معزولة حتما، وتم التنصل منها بشكل تام، وعليها ان تكون واقعية: لقد خسرت”، في إشارة إلى تبني الجمعية العامة للامم المتحدة بغالبية كبيرة في 12 أيلول/سبتمبر نصا يدعم قيام دولة فلسطينية مستقبلية تستبعد منها حماس.

وغداة كشف خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشان السلام في قطاع غزة والتي أيدها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اعتبر بارو أن على حماس “اغتنام الفرصة المتاحة لها لنزع سلاحها والرحيل إلى المنفى”.

من جهته، أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم، بـ”جهود وقيادة” الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، وذلك بعد حصول ترامب على موافقة نتنياهو على مقترح سلام ترعاه واشنطن.

وكشف البيت الأبيض عن خطة مكونة من 20 نقطة تتضمن وقف إطلاق النار فورياً، ومبادلة الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس بسجناء فلسطينيين لدى إسرائيل، وانسحاباً إسرائيلياً تدريجياً من غزة، ونزع سلاح حماس، وتشكيل حكومة انتقالية بقيادة دولية.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت حركة حماس ستقبل الاتفاق.

وقال أردوغان، الذي التقى ترامب الأسبوع الماضي في البيت الأبيض لأول مرة منذ ست سنوات: “أثني على جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقيادته الرامية إلى وقف إراقة الدماء في غزة والتوصل إلى وقف إطلاق النار”. وأضاف في منشور على منصة إكس أن تركيا ستواصل المساهمة في العملية “بهدف إقامة سلام عادل ودائم يحظى بقبول جميع الأطراف”.