وزير الخارجية المصري: شروط تعجيزية تعيق التوصل لاتفاق شامل بشأن غزة

صرح وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، الاثنين، أن الحوار قائم مع حماس والوسيط القطري لبلورة مقترح هدنة 60 يوما بغزة.

وأضاف وزير خارجية مصر في حديث لـ”العربية” و”الحدث” أن “شروط تعجيزية تمنع الوصول لصفقة شاملة بشأن غزة حاليا”.

وأشار إلى أن المقترح المطروح بشأن غزة قائم على ورقة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف “مع بعض التعديلات”، بحسب تعبيره، مشدداً بالقول: “طرحنا أفكارا يمكن أن تنجح إذا كانت هناك إرادة سياسية من إسرائيل”.

وفي حديثه لـ”العربية” و”الحدث”، أشار وزير خارجية مصر إلى أنه “لا مانع من نشر قوات دولية في غزة ضمن أفق سياسي لتجسيد الدولة”، مؤكداً أن هناك “توافق على أعضاء لجنة الإسناد المجتمعية لإدارة غزة بعد الحرب”.

يأتي ذلك فيما أفادت مصادر “العربية” و”الحدث” بأن المقترح المطروح بشأن غزة تضمن تعديلات على رد حماس الأخير.

وأضافت مصادرنا أن “المقترح المطروح بشأن غزة يجمع بين الحل الجزئي والشامل بضمانات أميركية”، فيما طلبت مصر من حماس والفصائل البقاء في القاهرة حتى التوصل لاتفاق.

وأشارت مصادر “العربية” و”الحدث” إلى أن “المقترح المطروح بشأن غزة يتضمن الإفراج عن المحتجزين وانسحاب إسرائيل تدريجيا”.

وقد سلم الوسطاء في المفاوضات غير المباشرة حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حركة حماس مقترحا جديدا يهدف إلى استئناف المفاوضات.

وأكدت مصادر “العربية” و”الحدث” أن ممثلي مصر وقطر نقلوا المبادرة الجديدة إلى الحركة، بحضور قادة عدد من الفصائل الفلسطينية.

وأشارت المصادر إلى أن قادة الفصائل طالبوا حماس بإعداد رد على المقترح “خلال الساعات القادمة”.

وتسعى مصر بالتنسيق مع قطر، لمحاولة العودة إلى صفقة وقف إطلاق نار مؤقت لـ60 يوماً يُفرج خلالها عن 10 إسرائيليين أحياء، وعدد من الجثث، على أن تكون هناك مفاوضات فورية لصفقة أشمل، بما يضمن التوصل إلى اتفاق بشأن اليوم التالي لانتهاء الحرب في قطاع غزة.