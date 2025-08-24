الأحد 1 ربيع الأول 1447 ﻫ - 24 أغسطس 2025 |
وزير الدفاع الإسرائيلي: "سننهي الحرب في غزة بشروطنا" ونهزم حماس

منذ 8 دقائق
يسرائيل كاتس

في ظل تصاعد الجدل داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن احتلال مدينة غزة وتوسيع نطاق العمليات العسكرية، شدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس على استمرار دعم القيادة السياسية للجيش، مؤكدًا على أهمية التعاون والتنسيق بين الطرفين

كما أشار كاتس في منشور على حسابه في إكس، اليوم الأحد، إلى أن الجيش الإسرائيلي، يعمل، بكل قوة لهزيمة حماس، وإطلاق سراح جميع الأسرى، وإنهاء الحرب وفقًا للشروط التي وضعتها إسرائيل.

وقال: “يقع على عاتقنا جميعًا أن نحيي قادة وجنود الجيش، النظاميين والقدامى والاحتياط، الذين يقاتلون ببسالة من أجل أمن إسرائيل”.

أكثر من سنة!
جاءت تصريحات كاتس، تعليقا على تسريبات نشرها الإعلام الإسرائيلي عن خلاف حاد في اجتماع مجلس الوزراء الأمني المصغر حول خطط احتلال غزة، بينه وبين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وبحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

كما أتت في حين أفادت مصادر إسرائيلية بوجود تقديرات عسكرية داخل الجيش الإسرائيلي بأن تستغرق عملية مدينة غزة سنة أو أكثر.

وتواجه حكومة نتنياهو، ضغوطا متزايدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار لتأمين إطلاق سراح الأسرى الإسرئيليين المتبقين المحتجزين في القطاع الفلسطيني المحاصر ووقف الحرب قبل أن يبدأ الجيش هجومه للسيطرة على مدينة غزة.

في حين لم تسفر أشهر من مفاوضات وقف إطلاق النار غير المباشرة بين إسرائيل وحماس عن أية نتائج حتى الآن، رغم مساعي الوسطاء المصريين والقطريين.

علما أن حماس كانت أعلنت يوم الاثنين الماضي أنها قدمت “ردا إيجابيا” على مقترح جديد لوقف إطلاق النار، يقال إنه نسخة معدلة من مقترح تم التفاوض عليه سابقا من قبل المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف.

    المصدر :
  • العربية

