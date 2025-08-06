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وزير الدفاع الإسرائيلي عن زامير: من حقه التعبير عن موقفه

منذ ساعة واحدة
وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس

وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس

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رأى وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، أن من حق رئيس الأركان إيال زامير التعبير عن موقفه بشأن الخطوة التالية في غزة، لكنه أشار في الوقت عينه إلى ضرورة تنفيذ قرار القيادة السياسية.

وأضاف في تغريدة عبر “أكس”، الأربعاء أن الجيش سينفذ قرارات المستوى السياسي بإصرار ومهنية، مشددا على أن الجيش تحت قيادة زامير حقق إنجازات كبيرة ضد حماس.

كما تابع أن القوات الإسرائيلية ستتقدم نحو تحقيق أهداف الحرب في غزة. واعتبر أن رفض حركة حماس الإفراج عن الرهائن هو ما يدفع إسرائيل لاتخاذ قرارات إضافية.

جاء هذا بعدما شهد الاجتماع الوزاري الإسرائيلي المصغر الذي عقد أمس الثلاثاء “سجالاً ” حول خطة توسيع الحرب في قطاع غزة، حيث عرض رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير خلال الجلسة التي دامت 3 ساعات خيارات مواصلة العملية العسكرية في غزة، وفق ما أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

كما أوضح رئيس الأركان بأنه يعارض خطة احتلال كامل القطاع الفلسطيني، وفق ما أفادت العربية. واعتبر أن القرار يُمثل “فخًا” للجيش الإسرائيلي.

إلا أن زامير اقترح تقدما تدريجياً في غزة، وحث للضغط على حماس دون تعريض حياة الأسرى الإسرائيليين للخطر.

فيما أشارت المعلومات التي رشحت عن تلك المشاورات إلى أن الجيش الإسرائيلي مستعد لتنفيذ أي قرار يتخذه المجلس الوزاري السياسي والأمني المصغر.

    المصدر :
  • وكالات

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