وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن خطة لإخلاء غزة والقضاء على حماس

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، أن الحكومة وافقت على خطط الجيش للقضاء على حماس وإخلاء السكان في غزة، فيما أفاد إعلام إسرائيلي بأن الكابينت الأمني والسياسي المصغر سيجتمع الثلاثاء المقبل.

وأضاف وزير الدفاع: “سنجبر قادة حماس على شروط إسرائيل لإنهاء الحرب.. شروطنا هي إطلاق سراح جميع الرهائن وتفكيك أسلحة حماس”، مهدداً: “إذا لم توافق حماس على شروطنا سنحول مدينة غزة إلى رفح وبيت حانون”.

هذا وكان رئيسُ الوزراءِ الإسرائيلي بنيامين نتناهيو وجّه ببدءِ مفاوضاتٍ فورية لإنهاءِ الحربِ بشروطٍ مقبولة لإسرائيل، وقال إن الحربَ في غزة ستنتهي قريباً، وإنَّ إسرائيل ستسيطرُ على غزة، حتى لو وافقت حركةُ حماس على صفقة، مشدداً على أن حماس لن تبقى في غزة.

كما أشار نتنياهو إلى أن الولايات المتحدة تساند إسرائيل، في مسألةِ ضرورةِ أن لا تبقى سيطرةُ حماس على قطاع غزة.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه سيصادق على خطط الجيش للسيطرة على غزة، وأنه وجه بذات الوقت ببدء مفاوضات فورية لإنهاء الحرب بشروط مقبولة لإسرائيل.

وفي آخر التطورات الميدانية، شنّ الطيرانُ الحربي الإسرائيلي سلسلةَ غاراتٍ تركزت بمعظمِها على المناطقِ الشمالية من القطاع ما أدى إلى 49 شخصاً خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية.

وقال مراسلُ “العربية” و”الحدث” إن قصفاً جوياً ومدفعياً استهدف جباليا النزلة ومنطقةَ أبو إسكندر بالتزامن مع استخدامِ الروبوتات المفخخة في تفجيرِ المباني في مناطقِ شرقِ جباليا، عدا عن استهدافاتٍ أخرى طالت أحياءَ الزيتون والصبرة شرقَ مدينة غزة.

أما في جنوبِ القطاع، يستمرُ الطيرانُ الحربي، في شنّ غاراته على مخيم النصيرات وسط القطاع إضافة إلى خان يونس.

وفي غزة أيضا، قُتل أحد عشر فلسطينيا نتيجة الغارات الإسرائيلية العنيفة والكثيفة على مختلف مناطق القطاع، حيث أفادت مصادر محلية باستهداف خيمة نازحين في وسط مدينة غزة أسفرت عن استشهاد خمسة فلسطينيين وإصابة آخرين، في حين استهدف الطيران الاسرائيلي منزلاً في مخيم النصيرات، وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين بينهم طفل وعدد آخر من الاصابات.

وأفاد مراسل “العربية” و”الحدث” باستمرار عمليات نسف المنازل والقصف المدفعي المتواصل على المناطق الشمالية والشرقية من مدينة غزة.

من جهته، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” إن الغارات الإسرائيلية المتواصلة في مدينة غزة ومحيطها تسببت في تدمير أكثر من 50 مبنى سكنيًا، وأجبرت ما يزيد على 16 ألف مدني على النزوح خلال الأيام الأخيرة، معتبرا أن لذلك عواقب مدمرة على المدنيين.

وشدد المكتب على أن القصف المكثف يفاقم الانهيار الإنساني في القطاع ويعرض حياة المدنيين لمخاطر متزايدة.

واندلعت حرب غزة بسبب هجوم غير مسبوق شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 حيث قتل حوالي 1200 شخص وأسر أكثر من 250.

ومنذ ذلك الحين، ووفقا لوزارة الصحة في غزة، استشهاد أكثر من 62 ألف فلسطيني، فيما أصبح القطاع مدمراً حيث تسود المجاعة وتهدد بحصد المزيد من الأرواح.