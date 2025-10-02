وزير الطاقة التركي: نجري محادثات مع المغرب لاستئجار وحدة إعادة تغويز الغاز الطبيعي

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار اليوم الخميس إن أنقرة تجري محادثات مع المغرب بشأن استئجار سفينة لإعادة التغويز.

وقال بيرقدار في مقابلة مع قناة “سي.أن.أن ترك” إن تركيا بدأت في الآونة الأخيرة استخدام سفنها العائمة للتخزين وإعادة التغويز لأغراض التصدير، في إشارة إلى اتفاق أبرمته مع مصر في مايو أيار لتأجير سفنها العائمة لإعادة التغويز.

وأضاف “هناك أمر (مشروع) يتعلق بمصر الآن. نبحث مشروعا مماثلا مع المغرب، لأن أشهر الصيف هي أيضا فترة تزداد فيها احتياجاته من الغاز، وبالنسبة لنا، نستهلك في فصل الصيف نحو 30 بالمئة من الغاز المنتج محليا”.

ولم يتطرق بيرقدار إلى مزيد من التفاصيل عن المناقشات أو عقد التأجير القائم مع مصر.