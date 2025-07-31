وزير خارجية ألمانيا: إسرائيل تواجه خطر العزلة

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول الخميس إن إسرائيل معرضة لخطر العزلة، وإن ألمانيا تسعى جاهدة لمنع ذلك.

وأضاف لصحفيين خلال زيارة لإسرائيل “يجب على إسرائيل دائما أن تجد أصدقاء وشركاء وداعمين في المجتمع الدولي. وهذا الأمر معرض للخطر حاليا في ظل هذه الظروف. إذا كانت هناك دولة واحدة تتحمل مسؤولية منع ذلك، فهي، برأيي، ألمانيا”.

وفي آخر المستجدات قال البيت الأبيض الخميس إن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف والسفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي سيتوجهان إلى غزة غدا الجمعة لتفقد سير عملية تسليم المساعدات الغذائية، وذلك في الوقت الذي يعمل فيه ويتكوف على وضع خطة نهائية لتسريع عمليات تسليمها إلى القطاع.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت لصحفيين إن المسؤولين سيتوجهان إلى غزة لتفقد مواقع توزيع الغذاء الحالية والعمل على خطة لإيصال المزيد من الغذاء إلى هناك ومقابلة سكان غزة “للاطلاع بشكل مباشر على هذا الوضع المتردي”.

هذا وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إن منظومة توزيع المساعدات التي تدعمها الولايات المتحدة وإسرائيل في قطاع غزة تسببت في “إراقة الدماء” ويجب أن تتوقف.

وأضاف للصحفيين بعد الاجتماع مع نظيره القبرصي في نيقوسيا “أود أن أطالب بوقف أنشطة مؤسسة غزة الإنسانية، التوزيع المسلح للمساعدات الإنسانية الذي تسبب في إراقة الدماء في مراكز التوزيع في غزة فضيحة وأمر مخز ويجب أن يتوقف”.

من جهته، قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول اليوم “إن الاعتراف بدولة فلسطينية سيكون أكثر جدوى في نهاية مفاوضات بشأن حل الدولتين، لكن العملية يجب أن تبدأ الآن”.

وأضاف الوزير، في بيان أصدره بعد فترة وجيزة من زيارته إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، أن “حل الدولتين التفاوضي يظل هو المسار الوحيد الذي يمكن أن يوفر للشعب على الجانبين حياة مفعمة بالسلام والأمن والكرامة”.

وأكد فاديفول أن مؤتمر الأمم المتحدة الأخير حول حل الدولتين في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، والذي قاطعته الولايات المتحدة وإسرائيل، يظهر أن “إسرائيل تجد نفسها بشكل متزايد ضمن الأقلية”.