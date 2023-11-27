وزير خارجية الأردن: لن نقبل أبداً بترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة

قال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي في كلمة أمام المنتدى الإقليمي السنوي للاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة إن بلاده ستواصل العمل لوضع حد للحرب في قطاع غزة، متابعا: “ما يحدث في قطاع غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي”.

وأضاف الصفدي “على إسرائيل أن تفهم أننا لن نقبل بترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة، فإسرائيل لم تعمل لتحقيق السلام ولم تنفذ الاتفاقيات الموقعة وقوضت حل الدولتين”.

مشيراً إلى أن النزاع لم يبدأ في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بل هو نتيجة معاناة الفلسطينيين على يد إسرائيل لعقود.

وطالب بألا تكون إسرائيل دولة فوق القانون، وعليها وقف العدوان على غزة.

وتابع وزير الخارجية الأردني: “لا يمكن التسامح مع قتل المدنيين في قطاع غزة وادعو لمحاسبة إسرائيل، والصمت على الاعتداء الإسرائيلي يجب أن يتوقف”.

وبدأت هدنة إنسانية في قطاع غزة، في السابعة صباح الجمعة، لإدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين داخل القطاع المحاصر لأكثر من 49 يومًا، والتي اتفقت عليها الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد جهود مصرية قطرية أمريكية مُكثفة.

وتُعد هذه الهدنة الأولى من نوعها منذ بدء العدوان الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، والذي أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني، بينهم وأكثر من 6 آلاف طفل، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.