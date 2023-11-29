الأربعاء 15 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 29 نوفمبر 2023 |
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وزير خارجية تايلاند يرحّب بإطلاق سراح اثنين من مواطنيه من غزة

منذ 15 دقيقة
علم تايلاند

علم تايلاند

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رحّب وزير الخارجية التايلاندي بارنبري باهيدها نوكارا اليوم الأربعاء، بالإفراج عن رهينتين تايلانديتين أخريين، كانت حماس تحتجزهما في غزة.

وأضاف على منصة التواصل الاجتماعي إكس: “يسعدني أن أرحب شخصيًا بالرهينتين التايلانديتين الأخريين، اللتين أُطلق سراحهما للتو ووصلتا إلى مستشفى في تل أبيب”.

يشار إلى أنّ وقف النار المؤقت بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في القطاع أفضى إلى إطلاق سراح 69 أسيرًا لدى حماس، مقابل 150 فلسطينيًا من النساء والأطفال القابعين منذ أشهر وسنوات في السجون الإسرائيلية.

كما أتاح المجال لدخول المزيد من شاحنات الإغاثة إلى القطاع المكتظ بالسكان.

فيما تجري حاليًا لقاءات مصرية قطرية أميركية إسرائيلية مكثفة في الدوحة بهدف تمديد الهدنة لفترة أطول بعد، وتوسيع المفاوضات بشأن ملف الأسرى لتشمل رجالاً وعسكريين إسرائيليين أيضًا، وفق ما أفادت مصادر مطلعة.

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