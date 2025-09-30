الثلاثاء 8 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 30 سبتمبر 2025 |
وسائل إعلام اسرائيلية: قرار حماس بشأن خطة ترامب سيأتي من غزة لا من الدوحة

منذ ساعة واحدة
مباني مدمرة في غزة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، 25 سبتمبر 2025. رويترز

بعد إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، أن على حماس تقديم ردها على الخطة المطروحة خلال 3 أو 4 أيام، كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن مركز الثقل في مسار القرار سينتقل من قطر إلى غزة.

وأوضح المصدر: “بينما يُفترض أن تتخذ قيادة حماس في الدوحة القرار، فإن الموقف الحاسم سيكون بيد القادة العسكريين: إما الاستمرار في القتال بغزة أو إنهاء الحرب”.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن الشخصية الأبرز المتوقع أن تحسم القرار هي رائد سعد، الذي يعد من كبار قادة الجناح العسكري في غزة ويتمتع بثقل كبير.

وأضافت: “رائد سعد كان أول قائد أنشأ لواء غزة – الأكبر والأهم بين ألوية حماس – ثم أصبح، تحت قيادة محمد الضيف، رئيس شعبة العمليات في الحركة، وهو شخصية ذات خبرة طويلة وتأثير كبير”.

وأبرزت: “شغل سعد خلال أكثر من عقدين سلسلة مناصب قيادية وكان من المسؤولين الأساسيين عن بناء البنية التحتية العسكرية للحركة في القطاع”.

وتابعت: “كان سعد أحد المخططين الرئيسيين لهجوم 7 أكتوبر، وكان مقرّبا جدا من محمد ضيف وحيى السنوار”.

ويُعتبر سعد، وفق المصدر ذاته، شخصية محورية في تطوير عقيدة القتال لدى حماس، إذ يقف وراء أساليب تشغيل السلاح، من بناء منظومة الصواريخ وتشغيل صواريخ مضادة للدروع إلى القتال عبر الأنفاق.

وفي 22 يونيو 2024، شنّ الجيش الإسرائيلي غارة دقيقة على مخيم الشاطئ في شمال غزة استهدفت شقة كان يتواجد فيها، لكن تبيّن لاحقا أن محاولة اغتياله لم تنجح.

ووفقا لذلك، فالتقديرات تفيد بأن القرار النهائي سيُتخذ في غزة ثم يُنقل إلى قطر، لا العكس، فغزة هي التي ستقرر إن كانت ستواصل القتال أم تبحث عن مخرج.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

