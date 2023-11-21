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استشهاد 10 أشخاص في قصف إسرائيلي بخان يونس

منذ 11 دقيقة
آخر تحديث: 21 - نوفمبر - 2023 9:30 مساءً
من خانيونس

من خانيونس

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ذكرت وسائل إعلام تابعة لحركة حماس أن عشرة أشخاص وأصيب 22 آخرون في ضربة إسرائيلية على مبنى سكني في خان يونس بجنوب قطاع غزة مساء اليوم الثلاثاء 21\11\2023.

وقالت وكالة شهاب الإخبارية، وهي مقربة من حماس، عبر تيليغرام إن القتلى والمصابين وصلوا إلى مستشفى ناصر.

في وقت سابق قالت منظمة أطباء بلا حدود الخيرية الفرنسية إن ثلاثة أطباء، بينهم اثنان تابعان لها، قتلوا في غارة على مستشفى العودة في شمال غزة، معبرة عن “الفزع الشديد” من هذا الحادث.

وأضافت في بيان “دأبت منظمة أطباء بلا حدود بانتظام على إبلاغ طرفي الحرب بأن مستشفى العودة يعمل ويوجد به موظفون”.

وقالت “تم أيضا إرسال إحداثيات موقع المستشفى على نظام تحديد المواقع العالمي (جي.بي.إس) إلى السلطات الإسرائيلية أمس”.

وذكرت المنظمة أن الأطباء هم الدكتور محمود أبو نجيلة (أطباء بلا حدود) والدكتور أحمد السحار (أطباء بلا حدود) والدكتور زياد التتري.

وأضافت “رؤية الأطباء يقتلون بجوار أسرة المستشفيات أمر مأساوي جدا، ويجب أن يتوقف هذا الآن”.

    المصدر :
  • رويترز

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