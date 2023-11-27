وسط حالة الحرب.. بوريل يستنكر تخصيص "إسرائيل" أموالًا لبناء مستوطنات جديدة

أبدى ممثل السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، استنكاره لتخصيص “إسرائيل” أموالًا لبناء مستوطنات جديدة، بينما لا تزال الحرب قائمة في قطاع غزة، مشددا على أنّ هذا لا علاقة له بالدفاع عن النفس.

وكتب بوريل على حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “راعني أن أسمع أن إسرائيل تخصص، وفي وسط حالة حرب، أموالًا جديدة لبناء مزيد من المستوطنات غير المشروعة”.

وأضاف: “هذا لا علاقة له بالدفاع عن النفس، ولن يجعل إسرائيل أكثر أمنًا”.

يأتي ذلك في وقت دخلت الهدنة في قطاع غزة، والتي أتاحت الإفراج عن أسرى وإدخال مساعدات طارئة إلى قطاع غزة، يومها الرابع والأخير الإثنين، وسط محادثات جارية لتمديدها.