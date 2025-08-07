وسط معارضة الجيش للخطة.. سموتريتش يطالب بهجوم شامل على غزة وخنقها مالياً

أوضح وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أنه لا يكترث لسكان قطاع غزة، وأن غايته الوحيدة هي تحقيق انتصار كامل على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والقضاء عليها بشكل نهائي.

وأضاف سموتريتش أن العالم كله يراقب إسرائيل، أوروبا تضغط علينا للتوقف، وحماس تريدنا أن نتوقف، وكذلك اليسار في إسرائيل، لكنني أفعل كل ما في وسعي لنواصل حتى تحقيق نصر كامل.

رغبات وآمال سموتريتش تلك عبر عنها أثناء دفاعه عن تخصيص 3 مليارات شيكل إضافية لتمويل المساعدات الإنسانية لغزة، حيث هاجمته المعارضة لتخصيصه هذه المبالغ للقطاع.

وشدد سموتريتش على أن النصر الكامل ليس ممكنا فحسب، بل ضروري، وأكد على أن إسرائيل ستحقق ذلك النصر، يذكر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة جرائم حرب، قد أعلن أن من أهداف الحرب على قطاع غزة تحقيق النصر الكامل وإطلاق سراح الأسرى.

خنق القطاع

ودعا وزير المالية لخنق القطاع اقتصاديا وقطع المساعدات عنه، وقال إنه “لا يمكن حسم حماس بالدبابات فقط. علينا قطع المساعدات عنها، وعن سكانها، وعن الشاحنات، علينا خنقها اقتصاديا”.

مشيرا إلى أن هذه كانت مقترحاته منذ بداية الحرب وأنه لو تم الأخذ بها “لكانت الحرب انتهت منذ زمن، ولوفرنا عشرات المليارات من الشواكل” حسب زعمه.

وكشف سموتريتش، الذي يعتبره العديد من المختصين بإسرائيل أنه أفشل وزير المالية في تاريخ الوزارة، أن الحرب على قطاع غزة كلفت حتى الآن 300 مليار شيكل.

وعبر عن أمله أن يتخذ المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) قرارا بشن هجوم موسع على القطاع واحتلاله، مؤكدا على أنه بدون “حسم حماس عسكريا، وبدون خنق مدني واقتصادي، لا أمل في النصر. هذه هي الطريقة لإعادة المختطفين. هذه هي الطريق إلى النصر”.

ومن المقرر أن يجتمع الكابينت غدا الخميس، لمناقشة خطة احتلال غزة والتي يعارضها رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير، واصفا إياها بالفخ الإستراتيجي.