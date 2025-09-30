وول ستريت تغلق على ارتفاع طفيف مع اقتراب إغلاق الحكومة

اختتمت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت جلسة متقلبة، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع، مسجلة مكاسب فصلية وشهرية جديدة رغم ترقب المستثمرين لإمكانية إغلاق الحكومة الأمريكية، مما قد يؤخر صدور بيانات اقتصادية رئيسية ويؤثر سلبا على رؤية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.

وفي حين كانت مكاسب اليوم محدودة، فإن المؤشرات ستاندرد اند بورز 500 وناسداك الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا وداو جونز حققت مكاسب للربع الثاني على التوالي.

كما سجل ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز مكاسبهما الشهرية الخامسة على التوالي، فيما حقق ناسداك مكاسبه الشهرية السادسة على التوالي.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الديمقراطيين في الكونجرس من أن السماح بإغلاق الحكومة الاتحادية عند منتصف الليل سيتيح لإدارته اتخاذ إجراءات “لا رجعة فيها”، بما في ذلك وقف برامج مهمة لهم.

ورغم أن الإغلاقات السابقة كان لها تأثير محدود على الأسواق، فإن بعض المحللين حذروا من أن الوضع الحالي قد يكون أكثر اضطرابا نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة.

في غضون ذلك، أظهر تقرير صادر عن وزارة العمل اليوم زيادة طفيفة في الوظائف الشاغرة في أغسطس آب بينما انخفضت عمليات التوظيف وتسريح العمال. وأظهرت بيانات أخرى تراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل أكثر من المتوقع في سبتمبر أيلول.

وتشير بيانات أولية إلى أن ستاندرد اند بورز 500 ارتفع 26.61 نقطة، أو 0.40 بالمئة، ليغلق عند 6687.82 نقطة، فيما صعد ناسداك المجمع 64.58 نقطة، أو 0.29 بالمئة، إلى 22655.74 نقطة. وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 89.74 نقطة، أو 0.19 بالمئة، إلى 46405.81 نقطة.