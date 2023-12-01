وول ستريت: واشنطن زوّدت إسرائيل بـ100 قنبلة "بلو-109"

نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين أميركيين أن واشنطن زوّدت إسرائيل بـ100 قنبلة “بلو-109” (BLU-109) خارقة للتحصينات وزن الواحدة 2000 رطل.

وأضافت الصحيفة أن إسرائيل استخدمت قنبلة زودتها بها واشنطن في هجوم على جباليا أسفر عن مقتل 100 شخص.

في السياق، قدّم المتحدث باسم المكتب الإعلامي في قطاع غزة حصيلة الخسائر التي خلّفها العدوان الإسرائيلي المتجدد على قطاع غزة، مؤكدا أن المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة خلال التهدئة لا تتجاوز 1% من حاجة القطاع.

وأكد المتحدث -في مؤتمر صحفي من مستشفى شهداء الأقصى- أن 6150 طفلا و4 آلاف امرأة من بين الشهداء الذين سقطوا في القصف الإسرائيلي، بينما لا يزال آلاف من جثامين الشهداء تحت الأنقاض، ولم تتمكن الفرق المختصة من انتشالهم.

وكشف البيان الرسمي للمكتب الإعلامي أن عدد المفقودين في القصف الإسرائيلي تجاوز 6500، والإصابات تقدر بقرابة 37 ألف جريح يضاف إليها عشرات الإصابات التي تسبب فيها العدوان الإسرائيلي اليوم.

وأكد المكتب الإعلامي أن قطاع غزة بات أمام كارثة إنسانية حقيقية ومتفاقمة بسبب تدمير جيش الاحتلال لأكثر من 60% من المنازل والوحدات السكنية في قطاع غزة وخاصة في محافظة شمال غزة ومحافظة غزة.

وأضاف أن الكارثة الإنسانية تأتي بالتزامن مع دخول فصل الشتاء والبرد القارس وصعوبة الحصول على بيوت تؤوي أكثر من 50 ألف أسرة فقدت منازلها عندما دمرها الاحتلال تدميرا كليا، وأكثر من 250 ألف وحدة سكنية تم تدميرها جزئيا وهي بحاجة إلى ترميم وبناء.