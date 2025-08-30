11 شهيدًا في قصف إسرائيلي على مخبز بحي النصر في غزة

الدخان يتصاعد فوق شمال قطاع غزة، بعد قصف إسرائيلي، 22 ديسمبر/كانون الأول 2024. رويترز

شن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، غارة جوية استهدفت مخبزاً في حي النصر غرب مدينة غزة، أسفرت عن استشهاد 11 شخصاً على الأقل، وإصابة آخرين، بحسب ما أفادت به مصادر طبية وميدانية.

وأفادت وزارة الصحة في غزة أن مستشفى الشفاء استقبل جثامين 11 شهيدا جراء القصف على حي النصر، فيما أفاد مصدر في المستشفى المعمداني بمقتل 4 أشخاص آخرين، إثر استهداف حي الزيتون جنوب شرق المدينة.

كما استشهد 35 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة من قطاع غزة منذ فجر اليوم السبت، بينهم 20 على الأقل في مدينة غزة، وفق ما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم، تسجيل 10 حالات وفاة جديدة، بينها 3 أطفال بسبب المجاعة وسوء التغذية في القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان أن عدد ضحايا المجاعة ارتفع إلى 332 شهيدا، من بينهم 124 طفلا، مشيرة إلى أنه منذ إعلان تصنيف المجاعة في قطاع غزة من قِبل (IPC) بتاريخ 22 أغسطس/آب الجاري، سُجّلت 54 حالة وفاة، من بينهم تسعة أطفال.

وكانت الوزارة أكدت أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مستمرة بالتفاقم في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي ومؤسسات الإغاثة للتدخل الفوري والعاجل.