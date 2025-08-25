11 وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية في 24 ساعة بغزة

فتاة فلسطينية مستلقية على سرير أثناء تلقيها العلاج في قسم سوء التغذية جراء الحصار الإسرائيلي بمستشفى ناصر في خان يونس، جنوب قطاع غزة، 5 أغسطس 2025. رويترز

كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة وفيات التجويع الإسرائيلي وسوء التغذية إلى 300 فلسطينيا، بينهم 117 طفلا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة في بيان، إنها سجلت “خلال الـ24 ساعة الماضية 11 حالة وفاة نتيجة المجاعة (التجويع الإسرائيلي) وسوء التغذية، بينهم طفلان”.

وبهذا، “يرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 300 شهيد، بينهم 117 طفلا (منذ 7 أكتوبر 2023)”، وفق المصدر ذاته.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة مانعة أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في حالة مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، وتسمح بدخول كميات محدودة جدا لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و686 شهيدا، و157 ألفا و951 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين.