27 شهيداً في مجزرة بمدرسة للأونروا في جباليا

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية باستشهاد 27 شخصا وإصابة 93 آخرين على الأقل في قصف إسرائيلي لمدرسة أبو حسين التابعة للأونروا (وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين)، التي تؤوي مئات النازحين في مخيم جباليا.

نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بمجزرة إسرائيلية في مدرسة أبو حسين التابعة للأونروا في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، حيث استشهد نحو 30 فلسطينيا وأصيب 100، وفقا للحركة.

وقالت حماس في بيان إن هذه المجزرة التي وقعت مساء الخميس “دليل على فاشية الاحتلال وساديته بعد فشله في مواجهة المقاومة وكتائب القسام في الميدان”.

وتابعت “نؤكد أن النازيين الجدد الفاشلين في ميدان المواجهة، سيفشلون أيضا في مخططاتهم لتهجير شعبنا الفلسطيني المرابط في هذه الأرض، التي ستكون مقبرة للغزاة”.