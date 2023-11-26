3 أسئلة تثير جدالاً غير مسبوق في إدارة البيت الأبيض بسبب حرب غزة

نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين قولهم إن 20 موظفا في البيت الأبيض طلبوا لقاء كبار مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن لإجراء مناقشة بشأن قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة إلى إن هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر والرد الإسرائيلي المتمثل بالحرب المدمرة على قطاع غزة اضطرابا في إدارة الرئيس جو بايدن، بشكل يفوق أي مسألة أخرى خلال رئاسته.

وكان لدى هذه المجموعة المتنوعة من موظفي البيت البيض والذين وصفتهم الصحيفة بـ”الغاضبين” ثلاثة مسائل رئيسية يريدون مناقشتها مع كبير الموظفين في الرئاسة الأميركية، جيفري زينتس، والمستشارة البارزة، أنيتا دان، ونائب مستشار الأمن القومي الأميركي، جون فينر.

– استراتيجية إدارة بايدن للحد من أعداد القتلى المدنيين في غزة.

– الرسالة التي تخطط لها بشأن الصراع.

– رؤيتها للمنطقة في مرحلة ما بعد الحرب.

وقال مسؤول في البيت الأبيض مطلّع على الاجتماع -تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته- إن كلا من زينتس ودان وفاينر استمعوا باحترام، وقالوا إن على إدارة البيت الأبيض أن تكون حريصة على عدم انتقاد إسرائيل علنا حتى تتمكن من التأثير على قادتها سرا.

كما أوضح المستشارون أن المسؤولين الأميركيين يضغطون على إسرائيل لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، وأكدوا أن الرئيس بايدن وكبار مساعديه سيدعون إلى حل الدولتين بمجرد انتهاء الصراع.

وأضافت المصادر أن تأثير حرب إسرائيل على غزة في البيت الأبيض أكبر من أي قضية أخرى خلال رئاسة بايدن، وأن الإدارة الأميركية تتحمل كثيرا من الأعباء بسبب إسرائيل.