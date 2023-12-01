3 مستويات.. إسرائيل تعد خطة لإقامة منطقة عازلة في غزة

نقلت رويترز عن مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تعد خطة تفصيلية لإقامة منطقة عازلة في قطاع غزة.

وقالت إن الخطة مكونة من 3 مستويات وهي تختص بمرحلة ما بعد حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وإن “مستويات الخطة تشمل تدمير حماس ونزع السلاح من غزة وإنهاء التطرف”، وفق وصفها.

ونقلت رويترز عن مسؤول إسرائيلي أنه ليس واضحا عمق المنطقة العازلة التي تخطط إسرائيل لإقامتها في القطاع، وأضافت أنها قد تصل إلى كيلو متر أو 2 أو مئات الأمتار داخل غزة.

وفي هذا السياق، نقلت رويترز عن مسؤول أميركي معارضة واشنطن أي خطة من شأنها تقليص مساحة الأراضي الفلسطينية.

من جهة أخرى، قال متحدث باسم البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تواصل العمل مع إسرائيل ومصر وقطر لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة، وإن الرئيس الأميركي جو بايدن سيظل منخرطا بشدة في الجهود الرامية إلى تمديد الهدنة وإطلاق سراح الرهائن.

وحمّلت واشنطن حماس مسؤولية انتهاء الهدنة في غزة، قائلة إن على الحركة تقديم لائحة بالرهائن الذين يمكن مبادلتهم من أجل استمرار تدفق المساعدات.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر تفيد بأن إسرائيل تريد تهدئة ليوم واحد مقابل إطلاق سراح النساء والأطفال المحتجزين بغزة، غير أنها قالت إن احتمال العودة للتهدئة هذه الليلة ضئيل وأن هناك فرصة لاتفاق خلال يومين أو 4 أيام.