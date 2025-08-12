300 شاحنة مساعدات جديدة تتجه إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم

شاحنات تحمل مساعدات في معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وغزة، على الجانب الإسرائيلي، 25 مايو/أيار 2025. رويترز

واصلت السلطات المصرية، اليوم الثلاثاء، تسيير القافلة الثالثة عشرة المخصصة لقطاع غزة، حاملة المساعدات الإنسانية عبر معبر كرم أبو سالم.

وانطلقت شاحنات قافلة “زاد العزة.. من مصر إلى غزة” من البوابة الفرعية لميناء رفح البري وصولا إلى معبر كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع، حيث تخضع الشاحنات للتفتيش من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل أن تدخل إلى الفلسطينيين بالقطاع.

وتحمل القافلة آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والإغاثية العاجلة إلى غزة، والتي ضمت السلال الغذائية والدقيق والبقوليات والوجبات المعلبة والمستلزمات الطبية ومستلزمات العناية الشخصية، وألبان الأطفال والمياه وغيرها.

مساعدات إنسانية وغذائية وإغاثية وخيام

وقال مصدر مسؤول في الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء لوكالة الأنباء الألمانية، أنه تم تجهيز 300 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية وطبية وغذائية وإغاثية وخيام، استعداداً لدخولها غزة خلال اليوم الثلاثاء، بعد استكمال إجراءات التفتيش وتفريغ الحمولة في المعبر وإعادة تحميلها على شاحنات جديدة.

كما أكد المصدر أن إجمالي الشاحنات التي أرسلت إلى غزة خلال الأسابيع الماضية، بلغ 2600 شاحنة مساعدات، دخلت عبر 12 دفعة سابقة خلال الأسبوعين الماضيين منذ يوم 27 يوليو الماضي.

يأتي ذلك ضمن الآلية الجديدة المتفق عليها بين مصر وإسرائيل وبرعاية أميركية، والتي تقضي بإرسال المساعدات من الجانب المصري عبر معبر رفح إلى كرم أبو سالم للتفتيش، ثم نقلها إلى غزة عبر معبري كرم أبو سالم وزكيم.

35 ألف شاحنة منذ بدء الأزمة

وكانت إسرائيل قد أغلقت المنافذ التي تربط قطاع غزة منذ يوم 2 مارس الماضي بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وعدم التوصل لاتفاق لتثبيته، كما منعت دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود ومستلزمات إيواء النازحين، ورفضت إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وإعادة الإعمار إلى قطاع غزة.

يذكر أن الهلال الأحمر المصري أشار في بيان سابق، إلى مواصلة جهوده منذ بدء الأزمة لإيصال المساعدات لأهالي القطاع من خلال أكثر من 35 ألف متطوع يعملون على مدار الساعة على الحدود.

أفاد بأن حجم المساعدات الإغاثية التي تم إدخالها إلى غزة منذ بداية الأزمة تجاوز 35 ألف شاحنة، محملةً بأكثر من 500 ألف طن من المواد الإغاثية، تنوعت بين الغذاء والماء والمستلزمات الطبية والأدوية، فضلًا عن مواد الإيواء ومستلزمات النظافة الشخصية، والألبان وحفاضات الأطفال، إلى جانب سيارات الإسعاف وشاحنات الوقود.

وقبل أيام، قالت الدكتورة آمال إمام، المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، في تصريحات خاصة لـ”العربية.نت”/”الحدث.نت”، إن مصر أكثر دولة أدخلت مساعدات إلى قطاع غزة في العالم، وأن إسرائيل هي من تعرقل دخول المساعدات وتفرض العراقيل.

وتشهد وتيرة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة العديد من التعقيدات، حيث تنتظر آلاف الشاحنات الجاهزة داخل المنطقة اللوجستية قرب معبر رفح، في حين تنتظر شاحنات أخرى في شوارع مدينة العريش ومخازنها في انتظار دورها للدخول وإفراغ حمولتها من مساعدات غذائية وطبية يحتاجها أهالي القطاع وسط أزمة جوع متفاقمة.