4 تايلانديين ضمن المجموعة الثانية من الأسرى المفرج عنهم من غزة

أعلن رئيس الوزراء التايلاندي سريتا تافيسين على موقع “إكس” للتواصل الاجتماعي اليوم الأحد، أنّ أربعة مواطنين تايلانديين أفرج عنهم ضمن الدفعة الثانية من الأسرى، الذين أطلقت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) سراحهم من قطاع غزة.

وأضاف في منشور على إكس بعد إطلاق سراح الرهائن في وقت متأخر أمس السبت: “الجميع آمنون وفي المجمل صحتهم النفسية جيدة ويمكنهم الحديث على نحو طبيعي”.

وتابع: “يرغبون في الاستحمام والاتصال بأقاربهم”.

يأتي ذلك فيما أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية ليل السبت الأحد، أنها أطلقت سراح 39 فلسطينياً، بعد أن أفرجت حركة حماس عن دفعة ثانية من الرهائن الذين تحتجزهم في غزة، بموجب اتفاق هدنة دخل حيز التنفيذ الجمعة.

أما أبرز المفرج عنهم هي إسراء جعابيص (38 عاماً) التي أدينت بتفجير أسطوانة غاز في سيارتها على حاجز عام 2015، ما أدى إلى إصابة شرطي. وحكم عليها بالسجن 11 عاماً.

وقد استُقبل عدد من المفرج عنهم في منازلهم في القدس الشرقية، وفق فرانس برس.

بالمقابل، بعدما أفرجت حماس مساء السبت، عن 13 محتجزاً إسرائيلياً و4 أجانب وتسليمهم إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأفاد مصدر مطلع بأن الأجانب الأربعة الذين تم إطلاق سراحهم تايلانديون، حسب رويترز.