5 دول غربية تدين خطة السيطرة الإسرائيلية على غزة

منذ 48 دقيقة
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية على منزل في مدينة غزة، 8 أغسطس 2025. رويترز

دان وزراء خارجية أستراليا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا وبريطانيا بشدة قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي شن عملية عسكرية جديدة واسعة النطاق في غزة.

وقال الوزراء في بيان مشترك أمس الجمعة: إن “الخطط التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية تنذر بانتهاك القانون الإنساني الدولي”.

وأضاف: “ندعو إسرائيل إلى إيجاد حلول عاجلة لتعديل نظام تسجيل المنظمات الإنسانية الدولية الذي وضعته مؤخرا”.

وشدد البيان المشترك لوزراء الخارجية على التزامهم بتنفيذ حل الدولتين من خلال مفاوضات.

وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت فجر أمس الجمعة، بعد 10 ساعات من النقاش، على خطة نتنياهو لاحتلال غزة، في تحد واضح لموقف رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، الذي حذر من التبعات الأمنية والإنسانية الخطيرة لمثل هذه الخطوة.

وعلقت حركة “حماس” على قرار الحكومة الإسرائيلية باحتلال غزة، معتبرة أنه “يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان”، مؤكدة أن بنيامين نتنياهو وحكومته لا يكترثون بمصير أسراهم.

وأثارت الخطوة الإسرائيلية تجددا للانتقادات في الداخل والخارج مع تزايد المخاوف بشأن الحرب المستمرة منذ قرابة عامين.

ويشار إلى أن توسيع العمليات العسكرية في غزة سيعرض حياة عدد لا يحصى من الفلسطينيين والرهائن الإسرائيليين الأحياء للخطر.

وتبدأ الخطة باحتلال مدينة غزة عبر تهجير سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية، تليها المرحلة الثانية وتشمل احتلال مخيمات اللاجئين وسط القطاع التي دُمرت أجزاء واسعة منها.

ووفق معطيات الأمم المتحدة، فإن 87% من مساحة القطاع الفلسطيني المنكوب باتت بالفعل اليوم تحت الاحتلال الإسرائيلي أو تخضع لأوامر إخلاء، محذرة من أن أي توسع عسكري جديد ستكون له تداعيات كارثية.

