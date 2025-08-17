7 شهداء جراء غارة إسرائيلية على غزة.. وتحذير أممي من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع

امرأة فلسطينية تجلس في موقع غارة إسرائيلية شنت يوم الجمعة على مدرسة كانت تؤوي نازحين، في مدينة غزة، 16 أغسطس 2025. رويترز

أفادت مصادر طبية بمستشفى المعمداني باستشهاد 7 فلسطينيين -فجر اليوم الأحد- في قصف من مسيرة إسرائيلية استهدف مواطنين في ساحة المستشفى بمدينة غزة، في حين حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من أن الجوع ينتشر بسرعة كبيرة في قطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة قالت -مساء السبت- إن “مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 70 شهيدا و385 إصابة جراء استمرار الهجمات الإسرائيلية على مختلف مناطق القطاع”.

وأضافت الوزارة أن حصيلة ضحايا حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ 22 شهرا ارتفعت إلى 61 ألفا و897 شهيدا، و155 ألفا و660 مصابا.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في غزة تسجيل 11 وفاة بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة إن العدد الإجمالي لضحايا التجويع وسوء التغذية في القطاع ارتفع إلى 251 شهيدا، منهم 108 أطفال.

انتشار الجوع

في غضون ذلك، قال رئيس مستشفى الأطفال في مجمع ناصر -بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة- أحمد الفرا إن المستشفى استقبل 35 حالة سوء تغذية شديدة في يوم واحد، ونحو 70 حالة خلال أسبوع.

وأضاف رئيس المستشفى أن هناك ارتفاعا ملحوظا في نسبة الوفيات نتيجة سوء التغذية، في ظل شح الأدوية والحليب الخاص بالأطفال، وعدم توفر المواد الغذائية الأساسية في السوق المحلية.

يأتي هذا في وقت حذرت فيه وكالة الأونروا من أن “الجوع ينتشر بسرعة كبيرة في قطاع غزة”، مؤكدة أن مليون امرأة وفتاة يواجهن مجاعة جماعية في غزة.

وأفادت الأونروا بأن النساء والفتيات يُجبرن على اتباع إستراتيجيات بقاء متزايدة الخطورة، كالخروج بحثا عن الطعام والماء، وهو ما يجعلهن عرضة لخطر الموت.

ودعت الهيئة الأممية إلى رفع الحصار وإدخال المساعدات على نطاق واسع.

تحذير أممي

كما حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع ما لم يُسمح بدخول المساعدات الأساسية بسرعة وأمان ودون قيود.

ودعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان القوات الإسرائيلية إلى الوقف الفوري للهجمات على الفلسطينيين الذين يؤمّنون قوافل المساعدات.

وقال المكتب إنه وثّق 11 هجوما إسرائيليا منذ بداية الشهر الجاري فقط على فلسطينيين في أثناء تأمينهم قوافل المساعدات في شمال ووسط قطاع غزة.

وأضاف المكتب الأممي أن استهداف مَن يؤمّنون قوافل المساعدات عمّق حالة الفوضى وزاد حدة المجاعة بين الفلسطينيين.

كما قال مكتب حقوق الإنسان إن “1670 فلسطينيا قُتلوا بالرصاص في أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات في الفترة بين 27 مايو/أيار و13 أغسطس/آب الجاري”.

وطالب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتحقيق في جميع هذه الجرائم بشكل عاجل ومستقل، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 61 ألفا و897 شهيدا و155 ألفا و660 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 251 شخصا، بينهم 108 أطفال.