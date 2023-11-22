8 شهداء وعشرات المعتقلين جراء تصعيد الاحتلال بالضفة الغربية

استشهد، مساء اليوم الأربعاء، الفتى الفلسطيني معتز أنس (16 عاما) عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية بورين في نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، مما يرفع عدد شهداء اليوم إلى 8 بالضفة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت صباح اليوم وصول 6 شهداء برصاص الاحتلال إلى مستشفى طولكرم الحكومي إثر اقتحام القوات الإسرائيلية للمدينة، كما استشهد فلسطيني في بلدة عزون شرقي قلقيلية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه تعامل مع 26 إصابة، 4 منها بالرصاص الحي في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح أن قوات الاحتلال منعت دخول طواقم الإسعاف إلى مخيم طولكرم الذي اقتحمه الجيش الإسرائيلي.

وبشهداء اليوم الثمانية ترتفع حصيلة شهداء الضفة إلى 226 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

اقتحامات واعتقالات

وواصلت قوات الاحتلال عمليات الاقتحام والاعتقال في عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قسم الطوارئ بمستشفى “ثابت ثابت” الحكومي في طولكرم، واعتقلت أحد المصابين، كما حاصرت مستشفى الإسراء التخصصي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باقتحام قوات الاحتلال ظهر اليوم قرية عانين غرب جنين، ونصبت حواجز عسكرية على مداخلها الرئيسية.

كما قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية اعتقلت مواطنين من بلدة ترقوميا غرب الخليل، واندلعت إثر ذلك مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين.