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الجبهة الجنوبية.. حجة تطيير الإنتخابات؟

منذ 11 ساعة
لبنان - الحدود الجنوبية

لبنان - الحدود الجنوبية

جنان شعيب
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مجدداً، تعود التمثيلية الإسرائيلية-الايرانية في لبنان، قام بها حزب الله الإرهابي عبر إطلاق صاروخ صوتي على منطقة فارغة بالقرب من الحدود اللبنانية مع العدو لترد الاخيرة ب ٢٠ قذيفة مدفعية إسرائيلية أطلقت على مواقع في جنوب و الهدف منها تهديد الانتخابات او حتى نسفها، فما صحة هذه الاخبار؟

رأى عضو كتلة ” الجمهورية القوية ” النائب العميد وهبي قاطيشا أن كل كل المعطيات والدلائل تشير الى تطيير الانتخابات، فما هي الاسباب الموضوعية لارتفاع سعر الدولار الجنوني والاحداث المآساوية في طرابلس، احداث مبهمة لا تجد تفسير! اما عن واقعة الجبهة الجنوبية، فما هي الا برسائل اسرائيلية-ايرانية فقط لا غير.

“لا يُطلق صاروخ من الجنوب اللبناني بدون علم حزب الله و الاخير على علم و ثقة، ان لغة ردّ ناعمة” يقول قاطيشا، كما استبعد التصعيد خاصةً ان حزب الله يدرك خطر شن حرب في هذا الوقت الحساس على وقع المفاوضات الايرانية-الاميركية”.

و ختم قاطيشا مؤكداً انه لا يوجد ربط بين المناكفات الواقعة في الجنوب و موضوع تطيير الانتخابات، و الهدف من هذا التبادل الناعم ما هو الا بمسرحية “اثبات وجود”، لا اكثر و لا اقل.

التطوّرات الأمنية والاجتماعية تتسارع، من غرق “قارب الموت”، و صعود الدولار و اطلاق صواريخ من جنوب لبنان بإتجاه اسرائيل،و من يحاول تطيير الانتخابات جندي مجهول في المزرعة اللبنانية، فهل بدء العد العكسي؟

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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