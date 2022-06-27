لا تؤاخذونا بما فعل السفهاء منا!

من يصادر ويحاصر روح الحياة عند اللبناني و يرهن شعباً بأسره لمصالح من يشغله هو وحده من دعاة الفتنة، في ظل موازين القوى المحلية والإقليمية لا حلول في الأفق القريب و لبنان تحت الاحتلال الايراني و اعضاء الميليشية الاخيرة يتبجحون و يصوبون اعمالهم الشيطانية على الدول العربية، المزرعة اللبنانية ومرشدها و حاشيته يستخفون بعقولنا، و هل العزلة العربية مصيرنا بوجودهم؟

هم “عصابة” من الخونة والفاسدين و دمى بيد الولي السفيه الراعي الرسمي لاسرائيل في الشرق الاوسط، هو احتلال جثم على صدور الشعب اللبناني، هم حتماً ورم خبيث يجب استئصاله بأسرع وقت و الا هلكنا، و كلام عضو المجلس المركزي في حزب الله نبيل قاووق الذي يتهم السفير السعودي وليد البخاري بالفتنة في حين أن المملكة تسعى لمساعدة لبنان وانتشاله من الأزمات التي يعاني منها، عدا عن أنها تحتضن على أراضيها آلاف اللبنانيين وعائلاتهم ولم تتدخل يومًا إلا من أجل مصلحة لبنان وشعبه ما هو الا بزيادة المآسي اللبنانية و المضحك المبكي ان الدولة في سبات عميق، او في حوزة حزب الله و لا فرق يذكر بين الاثنين.

“فتنة بسمنة و فتنة بزيت”

المدعو “قاووق”، اتهم سفير المملكة العربية “بالفتنة”، و كأنه نسى الفتنة الذي لا يتورعون بنشرها كلما سنحت لهم الفرصة، فلو حقاً بحثنا عن مسبب الفتنة ⁧‫في العراق‬⁩ و ⁧‫سوريا‬⁩ واليمن‬⁩ و ⁧‫لبنان كما الخلايا النائمة الكويت‬⁩ و الشبكات الارهابية في ⁧‫الامارات‬⁩ و تصدير المخدرات الى المملكة‬⁩، كما الخروج عن القانون و امتهان التفجيرات و العمليات الارهابية لوجدنا ⁧‫الارهاب الايراني‬⁩ وعملائه في الشرق الاوسط متصدّراً القوائم الارهابية.

في المزرعة اللبنانية معادلة “تحالف” المافيا والميليشيا …وكلاهما تعبيران عن التدجين مع الميليشيات الموالية لايران المتحالفة مع المافيا والفساد في الطوائف الأخرى، هذا هو الاحتلال الايراني يا سادة و الذي ينبغي مواجهته خارج إطار لعبة السلطة والانتخابات، بل بكل ما يملك اللبناني الحر .

اخيراً لن يستقيم الوضع أيها السادة ما دام القرار السيادي مصادر من قبل قوة الاحتلال الايراني! إن وضع اليد على المؤسسات والسياسة الداخلية والخارجية هو الذي أوصل البلد إلى الانهيار، ومعالجة الأزمات التي ضربت القطاعات كافة لا يمكن أن تكون من جانبٍ تقني فقط..الحل بدحر هذه الميليشيا كاملاً، و لبوصلة العرب، المملكة العربية السعودية نقول “لا تؤاخذونا بما فعل السفهاء منا”.