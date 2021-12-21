الأربعاء 18 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 22 ديسمبر 2021 |
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لن يستقل لبنان إلا بقطع دابر الارهاب

منذ 18 ساعة
ميليشيا حزب الله

ميليشيا حزب الله

جنان شعيب
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لن يكون هناك سلام في لبنان ما دام هناك ميليشيا مسلحة تسيطر على كامل قرارته، فأي حل للأزمات المتتالية في بلاد الارز تضيع سدى إذ لم يتم التعامل بعد مع مسألة سلاح حزب الله المدعوم من إيران .

عذراً يا معالي وزير الدفاع، فمن المبكر جداً ان نتحدث عن استقلالنا ما دمنا لم نقتلع جذور الارهاب من ربوع بلادنا، فمدام حزب الله يقوم بتمويل نفسه وتخزين الاسلحة وتبييض الأموال والسيطرة الكاملة على مفاصل الدولة وقرارتها، لن ننعم ابداً بالسيادة بل سنكمل الدرب بالاستعمار والاستعمار فقط لا غير.

“دويلة داخل دولة تعمل لصالح إيران”، فحزب الله المستفيد الوحيد من تفكك لبنان ومؤسساته الدستورية و العسكرية تحديداً، فهذه الميليشيا تمتلك ترسانة من الأسلحة الثقيلة والدبابات والطائرات المسيرة اما عن الصواريخ فهي درة التاج في مخازن أسلحته والمشكلة الكبيرة ان هذه الترسانة موجهة الى الداخل، فماذا تبقى للمؤسسة العسكرية يا حضرة الوزير؟

لن يكون لبنان قادرا على البقاء أو الازدهار إلا إذا نزعتم سلاح حزب الله، فالخطابات المؤثرة ما عادت تنفع حضرة الوزير، فجماعة حزب الله “خطفت” لبنان و لن نستقل إلا بنزع السلاح الايراني! نحن بحاجة إلى سياسات عملية توحد الصف الجيش اللبناني لحماية السيادة و الاستقلال، لا احاديث و خطابات وطنية لا تفيد، إما التصدي لميليشيا حزب الله والهيمنة الإيرانية و الا على ما تبقى من أمل “بالاستقلال” كما وصفته السلام.

اللبنانيون يعرفون أن السبب الرئيسي لبؤسهم هو حزب الله و هم على يقين تام ان لا شيء يجسد الارهاب الذي تمارسه ايران على الشرق الاوسط أكثر من الدمار الذي أحدثته في بلادهم ولن يستقلوا الا بقطع هذا الارهاب فقط لا غير.

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