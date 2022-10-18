أشخاص عليهم الامتناع عن تناول اليقطين!

أشارت الدكتورة “أولغا بيريفالوفا”، خبيرة التغذية الروسية، الى أن اليقطين مفيد للصحة، ولكن ليس لمن يعاني من تفاقم أمراض الجهاز الهضمي.

وفي حديث لراديو “سبوتنيك”، لفتت الخبيرة إلى أن اليقطين مفيد ولكن في حالات معينة من الأفضل الامتناع عن تناوله.

ووفقا لها، يمكن للشخص السليم أن يتناول كمية معتدلة من اليقطين يوميا – 200-300 غرام في اليوم.

كذلك، يساعد اليقطين على إخراج السموم من الجسم، ويحتوي على العديد من الكاروتينات المفيدة لصحة العين والجلد ،وبذوره لها خصائص طاردة للديدان.

لكن في المقابل، يجب الامتناع عن تناول أطباق اليقطين في حالة تفاقم أمراض الجهاز الهضمي – التهاب المعدة الحاد والتهاب القولون والقرحة والتهاب البنكرياس، وكذلك في حالات التسمم.

وتقول: “كقاعدة عامة، في هذه الحالات، يجب الامتناع ليس فقط عن تناول اليقطين، بل وكل الخضروات بشكل عام. لأنها تحتوي على ألياف خشنة، تقشر خلال مرورها عبر الجهاز الهضمي، إذا جاز التعبير، الغشاء المخاطي الملتهب أصلاً، ما يؤدي إلى تفاقم حالة المريض”.

هذا وأشارت الى أنّ اليقطين يمكن أن يسبّب الإسهال لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف الأمعاء.

وتقول: “قد يحصل الشيء نفسه لدى الأشخاص الذين يعانون من مشكلة في إفراز الصفراء. لأن اليقطين يحفّز إفرازها. ولكن بمقابل هذا، يجب على الأشخاص الذين يعانون من الإمساك تناول اليقطين من أجل تحسين الوظيفة الحركية للأمعاء”.