أضرار النظر إلى الشمس خلال الكسوف

عد مشاهدة كسوف الشمس تجربة مدهشة، لكن النظر مباشرة إلى الشمس يؤدي إلى إتلاف عينيك في أي وقت، لكنها ليست مشكلة في العادة، ففي ظل الظروف العادية لا تستطيع النظر مباشرة إلى الشمس، ولكن خلال الكسوف يمكن النظر مباشرة إلى الشمس من دون الشعور بأي إزعاج.

أعراض تلف العين الناجم عن الكسوف الشمسي

أضرار النظر إلى الكسوف لا تظهر مباشرة بل في اليوم التالي، وبينها:

فقدان الرؤية المركزية

تغير رؤية الألوان

الرؤية المشوهة

في حالة تلف العين بسبب كسوف الشمس، عادة ما يتم تجنب الرؤية المحيطية، مع حدوث معظم الضرر في مركز رؤيتك.

يمكن أن يكون اعتلال الشبكية الناتج عن الكسوف:

فوريا ودائما

فوريا وقابل للعكس

وتشمل أعراض عمى الكسوف ما يلي:

ضعف الرؤية

النقاط العمياء

تشويه الأشكال

تغيير أو تلوين إدراك اللون

الحساسية للضوء

علاج أضرار كسوف الشمس في العين

لسوء الحظ، لا يوجد علاج لاعتلال الشبكية الكسوف. إذا كنت تعتقد أنك عينيك قد أصابهما الضرر من خلال النظر إلى الشمس، فقم بما يلي:

توقف عن النظر إلى الشمس.

ادخل إلى غرفة مظلمة وأرح عينيك.

المتابعة مع مقدم الرعاية الأولية الخاص بك في غضون يوم إلى 3 أيام.

المتابعة مع طبيب العيون للاختبار لتحديد مدى الضرر.

قد تتعافى رؤيتك في غضون بضعة أشهر بعد التلف الناتج عن أشعة الشمس، ولكن لا يوجد ما يضمن ذلك.

مشاهدة كسوف الشمس بأمان:

الطريقة الوحيدة للنظر إلى الشمس بأمان أثناء الكسوف هي باستخدام نظارات كسوف الشمس، وهي تصنع بمرشحات شمسية تتوافق مع معايير السلامة العالمية المعروفة باسم “ISO 12312-2”.

النظارات الشمسية العادية أو المرشحات الشمسية المحلية الصنع ليست آمنة لمشاهدة الكسوف لأنها تنقل ضوء الشمس بمعدل مرتفع بآلاف المرات.

ويمكنك تحقق من نظارات كسوف الشمس قبل استخدامها، إذا رأيت أي خدوش أو تلف، فلا تستخدمها، وفقا للأكاديمية الأميركية لطب العيون.

اتبع التعليمات التي تأتي مع نظارات كسوف الشمس.

راقب الأطفال للتأكد من أنهم يستخدمون نظارات كسوف الشمس بشكل صحيح.

قم بتغطية عينيك بنظارات كسوف الشمس قبل النظر إلى الشمس، انظر بعيدا قبل إزالة نظارتك.

لا تستخدم أبدا كاميرا أو منظارا أو تلسكوبا للنظر إلى كسوف الشمس، حتى لو كنت ترتدي نظارات الكسوف، لأن هذه الأجهزة تكثف أشعة الشمس وتتلف نظارات كسوف الشمس وعينيك.