أطعمة تحفّز إنتاج الميلاتونين وتساعد على النوم

باتت اضطرابات النوم أكثر شيوعًا في عصرنا الحالي، وعلى غرار مختلف المشاكل الصحية قد يساعد النظام الغذائي الذي يحتوي على عناصر غذائية معينة على التخفيف من وطأتها، ويعتمد ذلك على حدّة هذه الاضطرابات. فإن كان الشخص يعاني من الأرق وعدم القدرة على النوم، فعندئذ يحتاج الى التدخل الطبي.

في هذا السياق، أشارت الطبيبة الروسية “أولغا أوساتوفا” الى أن المكسرات واللحم والبقوليات والسمك والمأكولات البحرية المحتوية على التربتوفان تساعد الإنسان على نوم جيد.

ولفتت الطبيبة إلى أن التريبتوفان، هو حمض أميني يحصل عليه الجسم من المواد الغذائية فقط، وفي داخل الجسم يستخدم في إنتاج السيروتونين المسؤول في النهار عن البهجة والسرور، والميلاتونين في الليل يضمن نومًا جيدا لفترة طويلة.

وتقول: “المواد المحتوية على نسبة جيدة من التربتوفان هي: السمسم والفستق والكاجو واللوز والبندق. هذه المكسرات تحتوي على أعلى نسبة من هذا الحمض الأميني. فمثلا للحصول على كمية الميلاتونين التي تضمن نومًا جيدا، يكفي تناول 28 غرامًا من الفستق أو اللوز”.

ووفقا لها، إنّ لحم الأرانب والديك الرومي وسمك السلمون والماكريل والروبيان والمأكولات البحرية الأخرى يمكن أن تحلّ أيضا محل الحبوب المنومة.

الى ذلك، تنصح الطبيبة الأشخاص الذين يرغبون في تحسين نومهم، بتناول اللبن أو أي منتج ألبان مخمّر يحتوي على العصيات اللبنية الحية، موضحةً أنه يجب تناول حميع هذه الأطعمة والمنتجات على الأقل قبل ثلاث ساعات من الخلود للنوم، لكي يمتصها الجسم.