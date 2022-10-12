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أطعمة شائعة تساعدك في الحصول على بشرة أكثر صحة وإشراقًا

منذ ساعة واحدة
سمك السلمون

سمك السلمون

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يلعب نظامنا الغذائي دورا كبيرا في الصحة العامة لبشرتنا، رغم محاولاتنا الجاهدة وتجاربنا المستمرة للحصول على أفضل منتجات العناية البشرة.

وينصح خبراء البشرة دومًا بالاعتماد الأساسي على أنظمة غذائية متوازنة للحصول على بشرة مشرقة، أكثر من التركيز على منتجات البشرة.

ويستعرض موقع “هيلث لاين” في التقرير التالي، الأطعمة الشائعة التي يمكن أن تساهم في الحصول على بشرة أكثر صحة وإشراقًا.

1- الماء

يحافظ الماء على ترطيب جسمك وانتعاشه ويساعد في الحفاظ على مرونة بشرتك.

والأشخاص الذين يشربون كميات كبيرة من الماء هم أقل عرضة للإصابة بالندوب والتجاعيد والخطوط الرخوة ولن تظهر عليهم علامات الشيخوخة مثل أولئك الذين لا يعانون منها.

2- الطماطم

تعتبر الطماطم رائعة للاستخدام في أقنعة الوجه المصنوعة منزليًا إذا كنت ترغب في إحياء التوهج في البشرة الباهتة، كما أنها أيضًا علاج مفيد لحروق الشمس.

3- البرتقال أو أي حمضيات

يساعد البرتقال الغني بفيتامين سي على تنظيف البشرة من أي علامات غير مرغوب فيها، مما يجعل بشرتك صحية.

وإلى جانب حماية بشرتنا من الضرر وحروق الشمس، فإن تناول البرتقال بانتظام قد يؤخر أيضًا ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

4- التوت
يعتبر خليط التوت وجبة خفيفة رائعة، لأنه مليء بمضادات الأكسدة الضرورية لصحة بشرتك.

وإلى جانب التوت هناك أيضا الفراولة والعنب البري، حيث تساعد جميعها في الحفاظ على نسيج بشرتك وشدها.

5- جذور الشمندر

الشمندر غني بمضادات الأكسدة، مما يساعد على تجديد خلايا الجلد الميتة.

6- الجزر

الجزر معبأ بالبيتا كاروتين، الذي يساعد على منع تنكس الخلايا ويمنح بشرتك توهجًا مشعًا، كما يحتوي الجزر على كمية كبيرة من فيتامين سي.

7- الليمون

غني بفيتامين C، يعتبر الليمون غذاء رائعًا لإضافته إلى نظامك الغذائي للحصول على هذا التوهج الطبيعي، كما أن أحماض الليمون الطبيعية تزيل بلطف خلايا الجلد الميتة.

8- الزبادي

تساعد بذور الكتان، الغنية بدهون أوميجا 3، على مكافحة الالتهابات وتساعد بشرتك على الاحتفاظ بالرطوبة للبقاء رطبة، لذا أضيفيها إلى وعاء الحبوب أو العصير في الصباح.

9- الرمان

معروف بفوائده العديدة مثل زيادة الهيموجلوبين، ويساعد أيضًا على محاربة علامات الشيخوخة في بشرتك وعلاج تلف الجلد المعرض للشمس.

10- سمك السلمون

أحد أفضل مصادر أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد في الحفاظ على ترطيب البشرة ونضارتها، ويحتوي السلمون على معدن يسمى السيلينيوم يساعد على حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس.

مع حمض اللاكتيك والزنك وفيتامين ب ومضادات الأكسدة، يعتبر الزبادي أداة قوية لعلاج مشاكل الجلد.

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