أطعمة مفيدة لصحة شبكة العين يجب إضافتها إلى النظام الغذائي

لا شكّ بأن اعتمادنا المتزايد على شاشات الهاتف والكومبيوتر وضع مزيدًا من الضغط على العين، إذ إنّ الضوء الأزرق الذي يخرج من هذه الشاشات يسبّب إجهاد العين لا سيمّا عند التحديق لساعات طويلة من دون راحة. لكنّ ذلك ليس العامل الوحيد الذي يعرّض العين للضعف والأمراض، فعلى غرار باقي الأعضاء والأجهزة، يلعب النظام الغذائي والأطعمة التي نستهلكها دورًا أساسيًا في هذا الإطار.

ونستعرض في السطور التالية أهم الأطعمة الضرورية لشبكة العين:

1- الفلفل الأحمر الحلو

يمنحك الفلفل الحلو أكبر كمية من فيتامين سي C لكل سعرة حرارية، وهو مفيد للأوعية الدموية في العينين، ويشير العلم إلى أنه قد يقلل من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين.

كما يوجد الفيتامين سي في العديد من الخضروات والفواكه، بما في ذلك الملفوف الصيني والقرنبيط والبابايا والفراولة، وستعمل الحرارة على تكسير فيتامين سي؛ لذا يُفضّل تناوله نيئاً عندما تستطيع، كما يحتوي الفلفل ذو الألوان الزاهية، أيضاً على فيتاميني A وE.

2- بذور عبّاد الشمس والمكسرات

تحتوي أونصة واحدة من هذه البذور أو اللوز على نصف كمية فيتامين إي E، التي توصي بها وزارة الزراعة الأميركية للبالغين يومياً.

ووجدت دراسة كبيرة أن فيتامين E، إلى جانب العناصر الغذائية الأخرى، يمكن أن يساعد في إبطاء تدهور الضمور البقعي للعين المرتبط بالعمر، وقد يساعد أيضاً في منع إعتام عدسة العين.

والبندق والفول السوداني وزبدة الفول السوداني، هي أيضاً مصادر جيدة لفيتامين E.

3- الخضروات الورقية الداكنة

مثل الكرنب والسبانخ والهندباء؛ فهي غنية بالفيتامينات C وE، ولديها أيضاً كاروتينات اللوتين وزياكسانثين، وتقلل هذه الأشكال النباتية من فيتامين أ A، من خطر الإصابة بأمراض العين طويلة الأمد، بما في ذلك إعتام عدسة العين.

4- سمك السلمون

تحتاج شبكية العين إلى نوعين من أحماض أوميغا 3 الدهنية؛ لتعمل بشكل صحيح، وهي الأحماض التي يمكنك العثور عليها في الأسماك الدهنية، مثل: السلمون والتونة والسلمون المرقط، بالإضافة إلى المأكولات البحرية الأخرى. وتمَّ ربط المستويات المنخفضة من هذه الأحماض الدهنية، بجفاف العين.

5- البطاطا الحلوة

الفواكه والخضروات ذات اللون البرتقالي- مثل: البطاطا الحلوة والجزر والشمام والمانغو والمشمش- غنيّة بالبيتا كاروتين، وهو أحد أشكال فيتامين أ ِِA، الذي يساعد في الرؤية الليلية، وقدرة العينين على التكيف مع الظلام.

وتحتوي البطاطا الحلوة أيضاً على أكثر من نصف كمية الفيتامين سي الذي تحتاجه في اليوم، وقليلٍ من فيتامين E.

6- اللحوم والدواجن الخالية من الدهون

يجلب الزنك فيتامين أ A من الكبد إلى شبكية العين؛ حيث يُستخدم لصنع صبغة الميلانين الواقية، ويحتوي المحار على كمية أكبر من الزنك لكل وجبة؛ مقارنةً بأيّ طعام آخر، ولكن ليس عليك أن تكون من محبي المحار للحصول على ما يكفي؛ فلحم البقر والدجاج (كلٌ من اللحوم الداكنة ولحوم الصدر) كلها مصادر جيدة للزنك.