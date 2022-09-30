أطعمة يجب إضافتها إلى النظام الغذائي لصحة شرايين أفضل!

على غرار كل الأعضاء والأجهزة في جسمنا، تتأثر صحة الشرايين بالنظام الغذائي الذي نتبعه، إذ إنّ هناك عددًا من الأطعمة التي يجب تناولها لتعزيز صحة الشرايين التي تُعتبر مفتاحًا لصحة جسم أفضل، والحد من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

فما هي أبرز الأطعمة التي تحافظ على صحة الشرايين؟

– توت العليق والتوت

ترتبط الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة، بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. هذه هي حالة التوت الأسود والتوت، ولكن أيضاً التوت البري والعنب، والتي تحتوي جميعها على مركبات الفلافونويد، وقد أظهرت العديد من الدراسات بالفعل أهمية مضادات الأكسدة هذه، في حماية صحة القلب والأوعية الدموية.

– الأسماك الزيتية

سمك السلمون والماكريل والأنشوجة والسردين والرنجة.. الأسماك الزيتية غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، التي تساعد على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وتوصي وكالة الأمن الصحي الوطنية (ANSES) بتناول الأسماك مرتين في الأسبوع، بما في ذلك الأسماك الزيتية مرة واحدة.. اختاروا الأسماك الزيتية الصغيرة مثل: الأنشوجة والسردين والرنجة، والتي تراكمت فيها ملوثات ومعادن ثقيلة أقل من الأسماك الزيتية الكبيرة.

– الجوز

يحتوي أيضاً على أوميغا 3 ومضادات الأكسدة، وهو واللوز مفيدان لصحة القلب؛ فهما يساعدان على خفض مستوى الدهون في الدم، وبالتالي يمنعان انسداد الشرايين.

– اللوز

يحتوي اللوز على فيتوسترولس، وهي مركبات طبيعية موجودة في بعض النباتات، لديهما هو والجوز خاصية خفض مستوى الكوليسترول الضار LDL في الدم، عن طريق تقليل امتصاصه في الأمعاء؛

فكلما كانت نسبة الكوليسترول أقل في الدم، تقل لويحات تصلب الشرايين.. تتكون هذه اللويحات من خلايا الدم والكوليسترول الذي يتراكم على الجدار الداخلي للشرايين؛ مما يؤدي إلى انسدادها.

– العدس

يرتبط الاستهلاك المنتظم للبقوليات مثل: العدس أو الحمص أو الفول، بتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.. لذا، توصي وكالة الصحة العامة الفرنسية بتناوله مرتين في الأسبوع.

– الأفوكادو

مثل اللوز، يحتوي الأفوكادو على فيتوسترولس الذي يساعد على محاربة الكوليسترول الضار، وبالتالي تقليل خطر انسداد الشرايين، كما أنه غني بالأوميغا 3.

– الخضروات الورقية الخضراء

السبانخ، الملفوف (الأخضر، الكرنب، المجعد، البروكلي، السلق، الجرجير.. الخضروات الورقية تحتوي على مضادات الأكسدة والألياف وفيتامين ك K: “كوكتيل مذهل”؛ للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.