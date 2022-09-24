أطعمة ينبغي أن يبتعد عنها مرضى الدهون الثلاثية

تُعتبر الدهون الثلاثية نوعًا من الدهون التي تنتقل عبر الدم، وتُستخدم إما كطاقة أو يتم تخزينها، وإذا تم تخزينها، يمكن أن تؤدي الهرمونات إلى إطلاقها إذا كانت هناك حاجة إليها للحصول على الطاقة لاحقًا.

والكوليسترول هو أيضًا مادة دهنية، لكن له وظيفة مختلفة، فهو مادة شمعية يستخدمها الجسم لبناء الخلايا.

وقد تلعب المستويات العالية من الدهون الثلاثية دورًا في الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ومضاعفات مرض السكري، ولكن، تساعد التمارين الرياضية والتغذية الجيدة في تقليل الدهون الثلاثية، ويتضمن ذلك تجنّب بعض الأطعمة مثل الوجبات الخفيفة والأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والحبوب المكررة مثل الخبز الأبيض والمعكرونة والمشروبات السكرية.

في السطور التالية، نتعرف بشكل أكثر تفصيلًا على الأطعمة والمشروبات الممنوعة لمرضى الدهون الثلاثية:

الخضروات النشوية

الذرة والبازلاء من الخضروات النشوية التي يُفضل تجنبها، لأنَّ الجسم يحول النشا الزائد بها إلى دهون ثلاثية، وهناك الكثير من الخيارات الأخرى الصحية، مثل القرنبيط والكرنب والفطر.

كثرة الفواكه

من الأفضل تناول 2-3 قطع فقط من الفاكهة يوميًا في حالة الإصابة بارتفاع الدهون الثلاثية.

لا شك أن الفاكهة مفيدة للجسم، خصوصاً إذا كنت تتناولها بدلًا من الحلويات، ولكن عندما يكون لديك نسب عالية من الدهون الثلاثية، فقد تحتاج إلى تناول 2-3 قطع من الفاكهة يوميًا، وبهذه الطريقة لن تحصل على الكثير من السكريات الطبيعية الموجودة في الفاكهة.

وإذا كنت تتناول فاكهة مجففة، فتذكر أن حجم الحصة يجب أن يكون أصغر بكثير، لأنها غنية بالسكر.

الأسماك المعلبة والمعبأة في الزيت

السمك مفيد لقلبك، ولكن عند شراء أسماك معلبة، تحقق من الملصق لمعرفة ما إذا كانت معبأة بالزيت؛ إذ من الأفضل شراء الأسماك المعبأة في الماء.

جوز الهند

جوز الهند له فوائد صحية عديدة، ولكنه يحتوي أيضًا على نسبة عالية من الدهون المشبعة، لذا اسأل طبيبك عما إذا كان يجب عليك الحد منه أو تجنبه تمامًا في حالة ارتفاع بالدهون الثلاثية لديك.

الأطعمة النشوية

إنّ تناول الكثير من المعكرونة أو البطاطس أو الحبوب يمكن أن يحولها الجسم إلى دهون ثلاثية، لذلك احرص على أن تكون حصتك يوميًا من هذه النشويات عبارة عن شريحة خبز أو ثلث كوب أرز أو نصف كوب مكرونة أو نصف كوب بطاطس أو دقيق شوفان مطبوخ.

المشروبات السكرية

قد تحصل على الكثير من السكر من كوب واحد من المشروبات السكرية، سواء كنت تشرب الشاي المثلج الحلو أو الصودا العادية أو عصير الفاكهة أو مشروب القهوة، فقد تحصل على سكر أكثر مما يستطيع جسمك تحمله، ويتحول بعض هذا السكر إلى دهون ثلاثية، لذلك يجب تجنّب المشروبات المُحلاة بالسكر إذا كنت تعاني من زيادة في نسبة الدهون الثلاثية.

المعجنات والمخبوزات

بسبب ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية لديك، يجب أن تحدّ من الدهون المشبعة في نظامك الغذائي، وهي موجودة في الزبدة المخبوزة في المعجنات والمخبوزات على سبيل المثال. كما يجب عليك أيضًا تجنّب الدهون المتحولة تمامًا.

اللحوم المُصنعة

لست مضطرًا للتخلي عن اللحوم تمامًا، لكن تناول اللحوم التي تحتوي على نسبة أقل من الدهون، وتجنّب جميع اللحوم المصنّعة، حيث يُعتقد أن هذه الأنواع من اللحوم تساهم في الإصابة بأمراض القلب والسكري.