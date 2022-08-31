الأربعاء 4 صفر 1444 ﻫ - 31 أغسطس 2022 |
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أعراض في الوجه تنذر بالخطر الناتج عن الإفراط بهذه المأكولات

منذ 20 دقيقة
مأكولات

مأكولات

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قال المركز الاتحادي للتغذية إن التغذية غير الصحية تظهر على الوجه؛ ويمكن من خلاله معرفة أي إفراط في السكر أو الملح أو الحليب مثلا.

وأوضح المركز الألماني أنه يمكن الاستدلال على الإفراط في تناول السكر من خلال ظهور خطوط عرضية على الجبين وأكياس دمعية تحت العينين وبثور مفردة مؤلمة واتجاه الوجنات إلى الداخل، وكذلك المظهر الشاحب للبشرة والملمس المشابه للعجين.

وأضاف أنه يمكن الاستدلال على الإفراط في تناول الملح من خلال تورم الوجه. كما يمكن الاستدلال على الإفراط في تناول الحليب من خلال تورم الجفون وظهور أكياس دمعية وهالات سوداء تحت العينين وبثور موزعة على الوجه وحب شباب شديد على الذقن، بالإضافة إلى شحوب أو خشونة الوجنات.

ويمكن الاستدلال على الإفراط في تناول الجلوتين من خلال ظهور بثور على الجبين وبقع على الذقن ونقاط حمراء على الوجنات، بالإضافة إلى انتفاخ الوجنات.

وأشار المركز إلى ضرورة الإقلال من الطعام المعني تبعا للعلامات، التي تمت ملاحظتها، لمدة 4 أسابيع، كي تختفي العلامات من تلقاء نفسها.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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