أفضل وقت لتناول الطعام... ما هو؟

يشير بحث جديد إلى أنه قد يكون هناك أوقات أفضل خلال اليوم لتناول الطعام والصيام.

وفقًا لدراستين جديدتين نُشرتا في مجلة Cell Metabolism، فإن تناول الطعام في وقت مبكر من اليوم يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن، وتناول وجبات الطعام في غضون 10 ساعات يمكن أن يحسن مستويات السكر في الدم والكوليسترول.

في إحدى الدراسات ، وجد الباحثون أن تناول الطعام في وقت لاحق من اليوم يجعل الناس أكثر جوعاً خلال فترة 24 ساعة، مقارنة بتناول نفس الوجبات في وقت مبكر من اليوم. كما أدت الوجبات المتأخرة إلى حرق السعرات الحرارية بمعدل أبطأ وتسببت في أنسجة دهنية خزنت المزيد من السعرات الحرارية. وجد مؤلفو الدراسة أن التغييرات مجتمعة قد تزيد من خطر الإصابة بالسمنة.

في دراسة أخرى، بين رجال الإطفاء وعمال المناوبات ، وجد الباحثون أن تناول وجبات الطعام في غضون 10 ساعات يقلل من حجم جزيئات الكوليسترول السيئ ، مما قد يقلل من عوامل الخطر لأمراض القلب. كما أدت فترة الأكل التي مدتها 10 ساعات إلى تحسين ضغط الدم ومستويات السكر في الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول.

تؤكد الدراستان الجديدتان نتائج الدراسات السابقة التي تشير إلى أن البشر قد يكون لديهم فترة طعام مثالية بناء على إيقاعات الجسم اليومية، والتي تنظم دورات النوم والاستيقاظ وقد تؤثر على الشهية وعملية الأيض ونسبة السكر في الدم.

وجد المؤلفون في دراسة رجال الإطفاء ، على سبيل المثال، أن فترة الساعة العاشرة صباحًا تبدو “بقعة جميلة” للجسم. قد يكون من الصعب على الجسم الحفاظ على القيود الأكثر صرامة، مثل تلك التي تظهر مع العديد من أنظمة الصيام المتقطعة.

كانت الدراسات الجديدة ذات أحجام عينات صغيرة، على الرغم من أنها تقدم نظرة ثاقبة للبحوث المستقبلية. في الدراسة الأولى ، جرب 16 شخصاً يعانون من زيادة الوزن أو السمنة نظامين غذائيين على مدار 24 ساعة. بدأ بعضهم في تناول الطعام بعد ساعة من وقت الاستيقاظ الطبيعي، وانتظر البعض الآخر لبدء تناول الطعام حتى حوالي 5 ساعات بعد الاستيقاظ. كانوا يأكلون نفس الوجبات بنفس السعرات الحرارية والعناصر الغذائية.

قام الباحثون بقياس مستويات الهرمونات لديهم ووجدوا أن تناول الطعام في وقت متأخر أدى إلى خفض مستويات هرمون الليبتين، مما يساعد الناس على الشعور بالشبع. كما أن تناول الطعام في وقت متأخر ضاعف من فرص الجوع على مدار اليوم. كان الأشخاص في الدراسة الذين تناولوا الطعام في وقت متأخر من اليوم أكثر رغبة في تناول الأطعمة النشوية أو المالحة ، وكذلك اللحوم ومنتجات الألبان ، وهي أطعمة كثيفة الطاقة.

اكتشف فريق البحث أيضاً تغييرات في النسيج الدهني، مما قد يزيد من فرص تطوير خلايا دهنية جديدة ويقلل من فرص حرق الدهون. حيث يحرق الأشخاص الذين تناولوا الطعام في وقت متأخر حوالي 60 سعرة حرارية أقل من أولئك الذين تناولوا الطعام في وقت مبكر خلال النهار.

تابعت الدراسة الثانية 137 شخص من رجال الإطفاء من سان دييغو ، كاليفورنيا ، الذين اتبعوا حمية البحر الأبيض المتوسط من الأسماك والخضروات والفاكهة وزيت الزيتون لمدة 12 أسبوعاً. من بين هؤلاء، تناول 70 من رجال الإطفاء الطعام خلال فترة مدتها 10 ساعات ، وأكل البقية خلال فترة أطول، حوالي 13 ساعة. قاموا بتسجيل وجباتهم في تطبيق وارتدوا أجهزة لتتبع نسبة السكر في الدم.

كتب المؤلفون أن الفترة المقيدة يبدو أنها تسمح للجسم بتفكيك السموم والتخلص من الصوديوم والأشياء الأخرى التي يمكن أن ترفع ضغط الدم وسكر الدم.