أهم فيتامين لصحة البشرة والشعر

يلعب فيتامين “د” أو فيتامين أشعة الشمس دورًا مهمًا في الحفاظ على صحتنا العامة؛ حيث يتكون فيتامين “د” بشكل طبيعي في أجسامنا استجابة للتعرض لأشعة الشمس. كما يمكننا الحصول عليه أيضا من مصادر أخرى مثل الأطعمة والمكملات الغذائية المختلفة.

ومن أجل إلقاء الضوء على أهمية هذا الفيتامين للشعر والبشرة بشكل خاص وللصحة العامة بشكل عام، نشر موقع «onlymyhealth» الطبي المتخصص مقالا أوضح فيه هذه الأهمية:

ما هي أهمية فيتامين «د»؟

فيما يلي قائمة بالأسباب التي تجعل فيتامين «د» مهمًا لصحتنا العامة.

– يقوي عظامنا كما يساعد في امتصاص الكالسيوم والفوسفور. ومن ثم يمنع من تكسّر العظام.

– يحافظ على صحة أسناننا ومستويات السكر في الدم.

– يحافظ على أدمغتنا شابة وصحية ومركزة مع تقدمنا في السن.

– يحافظ على قوة جهاز المناعة ويساعد الرئتين على العمل بشكل صحيح.

– يتأكد من أن الشرايين مفتوحة حتى يتمكن الدم من حمل العناصر الغذائية مثل الأكسجين لقلوبنا.

وعلى الرغم من أننا نحصل على فيتامين «د» بشكل طبيعي من الشمس، من المهم أيضًا الحصول عليه من مصادر أخرى مثل:

– صفار البيض

– اللحم الأحمر

– سمك السالمون

– الفطر

– الكبد

أما عن المكملات فإن 100 وحدة دولية من فيتامين «د» للبالغين، و400 وحدة دولية للنساء الحوامل، و200 وحدة دولية للأطفال والرضع، هو ما مطلوب يوميا للجسم.

ويمكن أن يسبب نقص الفيتامين كساح الأطفال وتليين العظام عند البالغين.

أما النباتيون فهم الأكثر عرضة لنقص فيتامين «د» لأن معظم المصادر الطبيعية لهذا الفيتامين هي الأسماك واللحوم.

أهمية فيتامين «د» للبشرة

ان وجود كمية كافية من فيتامين «د» مهم لصحة الجلد؛ إذ يرتبط نقص فيتامين «د» بأمراض جلدية مثل الصدفية والتهاب الجلد التأتبي.

وعلى الرغم من أننا نحصل على فيتامين «د» بشكل طبيعي من أشعة الشمس، إلا أنه دائمًا خيار جيد للحصول على المكملات الموصوفة من الطبيب.

وبسبب عوامل مختلفة، بما في ذلك وجود الميلانين في الجلد وخاصة عند الهنود، قد لا يحدث امتصاص الفيتامين كما ينبغي. كما يمكن أن يتسبب التعرض المفرط لأشعة الشمس أيضًا بتلف الجلد والشيخوخة المبكرة وتصبغ الجلد.

أهمية فيتامين «د» للشعر

إذا كنت قد جربت كل شيء لمنع تساقط الشعر ولكن لا شيء يبدو أنه يعمل، فقد حان الوقت لفحص مستويات فيتامين «د». فقد يؤدي نقص فيتامين «د» في جسمك إلى تساقط الشعر وتقصفه وإلى أمراض مثل الثعلبة لكل من الرجال والنساء.

يحدث هذا لأن نقص الفيتامين في أجسامنا يؤدي إلى فقدان مصل الدم. لأن هذا المصل هو ما يساعد على منع تساقط الشعر. لذلك إذا كنت تفقد الكثير من الشعر، فقد يكون الأمر أكثر من مجرد إجهاد. لذا يمكنك زيادة تناول فيتامين «د» في نظامك الغذائي أو تناول المكملات الموصوفة لك.