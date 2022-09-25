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أيهما أفضل للصحة.. زيت الزيتون البكر أم العادي؟!

منذ 6 دقائق
زيت الزيتون

زيت الزيتون

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فوائد عديدة لزيت الزيتون على صحة الإنسان، الأمر الذي يجعله من أفضل الزيوت المتوفرة.

لماذا يُعتبر زيت الزيتون البكر الممتاز أفضل من زيت الزيتون العادي؟ وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية بمنشور عبر موقع “إنستغرام” أن زيت الزيتون البكر الممتاز يحتوي على المزيد من مضادات الأكسدة، بالمقارنة مع الأنواع المكرّرة من زيت الزيتون.

وأشارت إلى أن السبب يعود إلى عصره على البارد خلال 24 ساعة من القطف الأول للزيتون.

وأضافت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أن بعض أنواع الزيوت تعزز من صحة القلب والأوردة الدموية، وتحدّ أيضًا من خطر الإصابة بالنوبات المفاجئة.

ما هي أفضل أنواع الزيوت لصحة قلبك؟

زيت الزيتون
زيت الكانولا
زيت دوار الشمس
زيت الذرة
زيت اللوز

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