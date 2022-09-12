الأثنين 16 صفر 1444 ﻫ - 12 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إليكم أعراض الغرق الجاف

منذ 49 دقيقة
البحر الأبيض المتوسط

البحر الأبيض المتوسط

A A A
طباعة المقال

هل من الممكن للشخص أن يغرق خارج الماء؟ ويُشار إلى هذه الحالة تُسمّى بالغرق الجاف.

وأوضحت وزارة الصحة العُمانية بتغريدة عبر “تويتر” أن هذه الحالة تحدث بعد عدّة ساعات من استنشاق المياه، سواءً في المسبح، أو في أي مكان آخر، ما يؤدّي إلى تشنّج الحنجرة، وإغلاق مجرى الهواء، وصعوبة التنفس.

إليكم أعراض الغرق الجاف التي يجب الانتباه لها:

السعال الشديد والمستمر الذي لا يمكن السيطرة عليه
الصفير
عدم التوازن، أو الشعور بالدوّار
النعاس
الارتباك، والعصبيَة، أو أي تغيرات ملحوظة في نمط السلوك
التنفس السريع أو الصعب
أنماط التنفس غير الطبيعية
رغوة في الأنف أو الفم
القيء
صعوبة خروج الصوت.

    المزيد من الصحة

    الدورة الشهرية- تعبيرية
    لماذا تزداد آلام الدورة الشهرية مع التقدم بالعمر ؟
    نصائح لتناول المسكنات بطريقة صحيحة
    فئات من الأشخاص عليها تجنّب أكل الباذنجان!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    نادين نسيب نجيم
    إحدى المتابعات تشعل غضب ندين نسيب نجيم: "رخيصة بتقبض ‏مصاري"‏
    ديبي رو، زوجة نجم البوب الأميركي الراحل مايكل جاكسون
    زوجة مايكل جاكسون تفجر مفاجأة من العيار الثقيل
    الجيش اللبناني
    مجزرة طرابلس.. بيان تفصيلي من قيادة الجيش حول الحادثة