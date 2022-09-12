هل من الممكن للشخص أن يغرق خارج الماء؟ ويُشار إلى هذه الحالة تُسمّى بالغرق الجاف.

وأوضحت وزارة الصحة العُمانية بتغريدة عبر “تويتر” أن هذه الحالة تحدث بعد عدّة ساعات من استنشاق المياه، سواءً في المسبح، أو في أي مكان آخر، ما يؤدّي إلى تشنّج الحنجرة، وإغلاق مجرى الهواء، وصعوبة التنفس.

إليكم أعراض الغرق الجاف التي يجب الانتباه لها:

السعال الشديد والمستمر الذي لا يمكن السيطرة عليه

الصفير

عدم التوازن، أو الشعور بالدوّار

النعاس

الارتباك، والعصبيَة، أو أي تغيرات ملحوظة في نمط السلوك

التنفس السريع أو الصعب

أنماط التنفس غير الطبيعية

رغوة في الأنف أو الفم

القيء

صعوبة خروج الصوت.