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إليكم السر وراء مراقبة مستويات الدهون في الجسم

منذ 38 دقيقة
الدماغ

الدماغ

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كان العلماء يعتقدون أنهم فهموا كيف تراقب أدمغتنا مستويات الدهون في أجسامنا، قبل أن تكشف دراسة حديثة معلومة جديدة.

ووفق ما ذكر موقع “ساينس أليرت”، فإن العلماء خلصوا سابقا إلى أن دماغ الإنسان يراقب مستوى الدهون في جسمه من خلال الهرمونات المرتبطة بالدهون الموجودة في مجرى الدم.

ما الجديد؟

اكتشف الباحثون، في دراسة جديدة، نظاما إضافيا يعتمد عليه الدماغ لمتابعة مستويات الدهون في الجسم.
قال لي يي، عالم الأعصاب بمعهد سكريبس للأبحاث في ولاية كاليفورنيا الأميركية، إن الدراسة وجدت أن أجسامنا تحتوي على “نظام حسي كامل مخصص لنقل الرسائل من أنسجتنا الدهنية (الدهون) إلى أدمغتنا”.
ما آثار هذا الاكتشاف؟

“اكتشاف هذه الخلايا العصبية يشير لأول مرة إلى أن دماغك يقوم بمراقبة الدهون باستمرار”، وفق لي يي.
“الآثار المترتبة على هذا الاكتشاف عميقة”، وفقا لعالم الأعصاب.
ذكر موقع “ساينس أليرت” أن فهم هذا النظام يمكن أن يساعد في يوم من الأيام في علاج الأشخاص، الذين يعانون من الوزن الزائد، وما يرتبط به من مشاكل صحية مثل أمراض القلب والسكري.

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