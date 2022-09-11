إليكم المفتاح السحري لصحة القلب وتوصية مهمة

على الرغم من أن أمراض القلب تعد أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في ‏جميع أنحاء العالم، إلا أن هناك عوامل بسيطة يمكن اتباعها بسهولة ‏للمساعدة في الوقاية من هذه الحالات الطبية الطارئة‎.‎

وأكد أحد الخبراء على أهمية اتباع نظام غذائي صحي عندما يتعلق الأمر ‏بمراقبة مؤشراتنا، وفقا لصحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية‎.‎

وقال دينيس كينان العالم المؤسس في “سيغنبوست دايغنوستيكس” إن ‏أفضل طريقة لتقليل المخاطر هي اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن ‏وممارسة التمارين البدنية بانتظام، بالإضافة إلى تجنب هذه العادات‎:‎

تناول الأطعمة الدهنية غير الصحية التي تحتوي على نسبة عالية من ‏الكوليسترول، سيؤدي إلى تراكم المزيد من اللويحات الدهنية في ‏الشرايين ما يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية‎.‎

يجب على الأشخاص تقليل تناولهم للدهون المشبعة والتركيز على ‏النشاط، وخفض ضغط الدم والحفاظ على القلب والأوعية الدموية في ‏حالة جيدة‎.‎

وأظهرت الأبحاث التي أجرتها مؤسسة القلب البريطانية أن النساء أكثر ‏عرضة بنسبة 50 بالمئة لتلقي التشخيص الأولي الخاطئ للأزمة القلبية ‏أكثر من الرجل‎.‎

توصية مهمة

أوصى كينان على وجه التحديد باتباع نظام غذائي غني بالبوتاسيوم ‏للنساء لتقليل المخاطر‎.‎

كشف عن 3 أطعمة شهيرة للإفطار غنية بالبوتاسيوم، وهي الأفوكادو ‏والزبادي والموز‎.‎

وقال: “أظهرت الدراسات الحديثة أيضا أن المرأة تستفيد حصريا من ‏الوجبات الغنية بالبوتاسيوم‎.‎

ويساعد البوتاسيوم في الحفاظ على صحة القلب (للنساء أكبر بكثير من ‏الرجال) من خلال المساعدة في انتقال العناصر الغذائية إلى الخلايا. ‏وبالتالي، فهو مفتاح لصحة القلب والعضلات‎.‎

وأضاف كينان: “من أجل زيادة تناول البوتاسيوم، يجب على النساء ‏تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الأفوكادو والزبادي والموز‎”.‎

كما شجع على ممارسة الرياضة وتجنب عادات معينة كطريقة لتقليل ‏المخاطر، قائلا: “النشاط وممارسة التمارين الرياضية بانتظام سيخفضان ‏ضغط الدم عن طريق الحفاظ على قلبك وأوعيتك الدموية في حالة ‏جيدة‎”.‎

ويمكن أن تساعدك ممارسة التمارين الرياضية بانتظام أيضا على إنقاص ‏الوزن، ما يساعد على خفض ضغط الدم‎.‎

وهناك طريقة أخرى لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وهي تجنب ‏الإفراط في شرب الخمر والتدخين، حيث يسبب التدخين تصلب الشرايين ‏ويرفع ضغط الدم ويزيد من فرص الإصابة بنوبة قلبية‎”.‎

وتابع كينان: “بالمثل، يمكن أن يؤدي الإفراط في الشرب إلى زيادة ‏ضغط الدم وزيادة مخاطر الإصابة‎”.‎

ويُعد مرض القلب التاجي أحد أكثر أنواع أمراض القلب والأوعية ‏الدموية شيوعا، ويحدث عندما تضيق الشرايين بسبب تراكم المواد ‏الدهنية على طول جدرانها‎.‎

وإذا لم يتم علاج ذلك، يمكن أن يكون له تأثير مدمر على الجسم‎.‎

وتتمثل الأعراض الرئيسية لمرض القلب التاجي‎:‎

ألم في الصدر (ذبحة صدرية)‏

ضيق في التنفس

ألم في جميع أنحاء الجسم

شعور بالإغماء

الشعور بالغثيان