إليكم تأثير السجائر الإلكترونية على الحوامل

أعلن خبراء من جامعة ولاية أوهايو الأميركية، أن تدخين السجائر ‏الإلكترونية خلال فترة الحمل يؤدي إلى إصابة الأطفال بالربو.‏

وتشير مجلة ‏American Journal of Physiology-Lung ‎Cellular and Molecular Physiology، إلى أن الباحثين خلال ‏هذه الدراسة، عرضوا إناث الفئران الحوامل لأبخرة محتوية على ‏النيكوتين ومن دونه.‏

وبعد ذلك درسوا حالة هذه الإناث وذريتهم البالغة من العمر خمسة ‏أشهر. واتضح لهم أن النيكوتين تسبب في ضعف وظائف الرئتين ‏والربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن لدى الفئران الصغيرة، كما ‏ظهرت عليهم علامات الخوف. وبالإضافة إلى ذلك ازداد وزن ‏الفئران المعرضة للنيكوتين مع تقدمها بالعمر.‏