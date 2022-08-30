إليكم تأثير المحليات الصناعية على الصحة

وجدت تجربة جديدة خاضعة للرقابة، أجريت على 120 بالغاً، أن أولئك الذين تناولوا المحليات الصناعية قد عانوا من تغير في البراز والكائنات الدقيقة في أفواههم.

وأظهرت نتائج التجربة أن اثنين من المحليات الاصطناعية، وهما السكرين والسكرالوز، أثرا بشكل كبير على تحمل السكر.

ولاحظ الباحثون أنه نظراً لاختلاف الميكروبيوم لدى كل شخص، فإن المحليات الصناعية ستؤثر على كل شخص بشكل مختلف. وأشار الباحثون إلى أن الآثار الصحية السريرية للتغيرات التي قد تحدث في البشر تظل غير معروفة وتستحق دراسات مستقبلية طويلة الأجل.

وحذرت كل من جمعية القلب الأميركية (AHA) والجمعية الأميركية للسكري (ADA) من اتباع نظام غذائي غني بالمحليات الاصطناعية.

ووفقا لـ Healthline، يشعر بعض الخبراء بالقلق من أن المحليات الصناعية يمكن أن تسبب زيادة الوزن، ويأتي جزء من القلق من حقيقة أنه لم يتم إجراء العديد من الدراسات طويلة المدى على بدائل السكر هذه، من ناحية أخرى قد تؤدي المحليات الصناعية إلى فقدان الوزن عند استخدامها كبديل للسكر الطبيعي الثقيل السعرات الحرارية، ولكن نظرا لوجود أدلة علمية محدودة على المحليات الصناعية، فلا يزال من الجيد الحد منها في النظام الغذائي وفق الخبراء.