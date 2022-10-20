إليكم فوائد التوقف عن تناول السكر

قد يؤدي الإفراط في تناول السكريات المضافة إلى زيادة مستويات الدهون الثلاثية، وهو ما قد يزيد خطر إصابتك بمرض القلب. تسوس الأسنان.

يتناول الإنسان العادي حوالي 6 أكواب من السكر كل أسبوع، وهي كمية كبيرة جدًا قد تؤثر على صحته.

والسكر من المنكهات المهمة التي تضاف للأطعمة لمنحها مذاقًا شهيًا، ولكن ما لا يلاحظه البعض أن السكر يسبب الإدمان، ومع كثرة تناوله تزداد شهيتنا له.

وينصح خبراء التغذية دومًا بتقليل جرعة السكر الاصطناعي أو حتى الامتناع عنه لما يسببه من مشاكل صحية مثل تسوس الأسنان وزيادة الدهون وزيادة خطر الإصابة بأمراض القب.

ويستعرض موقع “هيلث لاين” الأمريكي، في التقرير التالي، الفوائد الصحية التي تعود عليك من الامتناع عن السكر.

1- تحسن الحالة العقلية

تريد زيادة الإنتاجية العقلية وتحسين الإدراك؟ توقف عن تناول السكر، وبمجرد القيام بذلك، سيصبح عقلك أكثر صفاء ويزداد نسبة التركيز.

ووجدت دراسة نُشرت في Molecular Neurobiology ارتباطًا بين استهلاك السكر والتغيرات السلبية في القشرة الأمامية للدماغ، المسؤولة عن مشاكل التركيز.

2- خفض نسبة الإصابة بالسكري

أحد الأسباب الرئيسية لمرض السكري من النوع 2 هو تناول كميات كبيرة من السكر، ما يعني أن الحد من تناول السكر يتيح لنا السيطرة على خطر الإصابة بالمرض.

ويمكن أن يتسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم في مقاومة الأنسولين، ما يؤدي إلى إحداث فوضى في الكبد والبنكرياس والأعضاء الأخرى.

3- فقدان الوزن

إن اتباع نظام غذائي غني بالسكر يجعل عقلك يعتقد أنه لا يزال جائعًا بينما في الواقع، ليست هناك حاجة للاستمرار في تناول الطعام، ما يؤدي لزيادة الوزن بشكل عام.

4- تحسن البشرة

تم ربط النظام الغذائي الغني بالسكر بأمراض الجلد مثل حب الشباب والبثور والطفح الجلدي.

إن إطعام بشرتك بنظام غذائي خالٍ من السكر، والاعتماد على نظام مليء بالأطعمة الكاملة الغنية بالعناصر الغذائية والكثير من الماء النظيف سيجعل بشرتك نضرة ومشرقة.

5- رائحة فم أفضل

يسبب السكر زيادة البكتيريا في فمك المسؤولة عن رائحة الفم الكريهة، لذلك ينصح الأطباء دومًا بتقليل السكر عند الشكوى من رائحة فم مزعجة.

6- تقليل تسوس الأسنان

للحفاظ على أسنانك ومنع حدوث مشاكل أكبر في قنوات الجذور، يجب أن تبذل قصارى جهدك للتوقف عن تناول السكر، وعليك أن تحرص دائمًا على تنظيف أسنانك بالخيط وغسلها مرتين يوميًا على الأقل.