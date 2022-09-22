إليكم ‫مخاطر الإفراط في تناول الملح

تناول الملح بكثرة، سواء من البيتزا أو الهامبرغر أو أي من الأطعمة الأخرى، يؤدي لدخول نسب كبيرة من الصوديوم في مجرى الدم، مما يدفع الجسد لطلب الماء بكثرة لمعالجة الصوديوم في الدم، مما يؤدي للعطش المستمر.

حذر المركز الألماني الاتحادي للتغذية من الإفراط ‫في تناول الملح، لأنه يرفع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم الذي ‫يرفع بدوره خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كالأزمات القلبية ‫والسكتات الدماغية.

وأوضح المركز أن الإفراط في تناول الملح يرفع خطر الإصابة ‫بسرطان المعدة، كما أنه يتسبب في إضعاف جهاز المناعة.

‫‫ولتجنب هذه المخاطر، أوصى المركز بعدم تجاوز كمية الملح البالغة 5 غرامات يوميا، وذلك وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

‫وينبغي أيضا الإقلال من الوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة لاحتوائها على الكثير من الملح.

ومن الأفضل أيضا إضافة القليل من الملح ‫إلى الطعام، مع الاستعانة بالأعشاب الطازجة لإضفاء نكهة مميزة على الطعام.

البشرة الجافة

تشير الدراسات إلى أن ارتفاع نسبة الأملاح في النظام الغذائي يؤدي لجفاف البشرة.

النوم

أضاف عدد من الخبراء مؤخرا الملح إلى قائمة المواد التي يجب الامتناع عن تناولها قبل النوم، لأنه يزيد صعوبة الاستغراق بالنوم.

زيادة الوزن

وتشير الدراسات كذلك إلى أن الأملاح تساهم بزيادة الوزن، حيث تضيف للدهون التي يصعب تكسيرها في الجسم، وخاصة في منطقة الوسط.

ارتفاع ضغط الدم

المياه التي يسحبها الملح إلى مجرى الدم في محاولة لتحقيق التوازن في نظامك تزيد أيضا من كميات الدم في الجسم. وتؤدي هذه الزيادة إلى دفع الدم للخارج مقابل الشرايين والأوردة، مما يؤدي إلى زيادة الضغط، وبالتالي “ارتفاع ضغط الدم”.