إليكم هذه الخطوات لتخفيف ردود فعل الجسم السلبية على تغيّر الطقس

كشفت اختصاصية طب الأعصاب يكاتيرينا ديميانوفسكايا ما يجب عمله من قبل الأشخاص الذين يتأثرون بارتفاع درجة الحرارة أو ‏انخفاضها بصورة مفاجئة‎.‎

وأعلنت ما يجب عمله لتخفيف ردود فعل الجسم السلبية على تغير الطقس‎.‎

وأضافت: ” إن زيادة الحساسية، ناتجة عن خلل في الجهاز العصبي اللاإرادي. وهي التي تضمن تكيف الجسم مع العوامل البيئية ‏المتغيرة باستمرار. ففي ظروف المدينة، تكون الاختلافات في درجات الحرارة أقل وضوحًا، لذلك فإن تكيف الناس مع تغيرات الطقس ‏سيء‎”. ‎

وتابعت: “عادة ما يصاحب التغير في الطقس، تغيرات سريعة في إنتاج الهرمونات في الجسم، ومحتوى الصفائح الدموية في الدم، ‏وتجلط الدم، ونشاط الإنزيمات. هذا نوع من رد الفعل الوقائي للظروف البيئية المعاكسة. ولكن لدى الأشخاص الذين يعانون من ‏أمراض مزمنة، تتأخر هذه العملية، أو لا تحدث، أو تحدث بشكل مفرط‎”. ‎

ووفقًا لها، يتأثر بتغير الطقس بصورة المرضى الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية والاضطرابات النفسية والعاطفية ‏وأمراض الشعب الهوائية والأمراض الالتهابية المزمنة في المفاصل والعمود الفقري. لذلك لإضعاف تأثير الظروف الجوية في الجسم، ‏من الضروري أولاً وقبل كل شيء السعي إلى علاج كامل للأمراض المزمنة‎.‎

وقالت: “يجب استخدام في حالة التنبؤ بطقس غير ملائم، ولتصحيح مظاهر الحساسية التي حدثت سابقًا، وسائل الوقاية الطارئة من هذه ‏التغيرات. فمثلا إذا أصبح الجو أكثر برودة في الخارج، فإنّ ما يسمى بعلاج الإلهاء يكون فعالًا: حمامات ساخنة للقدمين، والاستحمام ‏المتباين، وممارسة التمارين الرياضية. وقبل بداية فترة الاحترار الشديد، يوصى بالتمارين البدنية، التي تساعد على إشباع الجسم ‏بالأكسجين: الجري، والمشي، والتمارين الرياضية في الهواء الطلق‎”. ‎

وأردفت: “وفي ظروف المنزل يجب العمل على رفع مقاومة الجسم، واتباع نظام غذائي صحي متوازن والالتزام بنظام العمل والراحة، ‏وإيلاء اهتمام كاف للنشاط البدني ومن الضروري التواجد في الهواء الطلق‎”.‎