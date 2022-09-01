إليكم وصفات سهلة بمكونات طبيعية لتحضير كريم ترطيب القدمين

سواء أكان ذلك في أيام الشتاء القارس، أم أيام الحرارة القاسية، تؤدي الحرارة شديدة الارتفاع أو الانخفاض إلى تضرر الجلد بسبب خسارة الترطيب الداخلي والحماية الخارجية، خاصة في منطقة القدمين والكعبين.

الخبر السار هو أن ترطيب القدمين يمكن أن يكون عملية بسيطة من خلال وضع كريم أو بلسم كل ليلة لتعزيز تغذية الجلد وتعويض الرطوبة التي تم خسارتها خلال اليوم.

ومع ذلك، قد تكون الغالبية العظمى من المنتجات التجارية باهظة الثمن التي تشترينها من المتاجر مليئة بالسموم والمواد الكيميائية المؤذية. لهذا السبب قمنا بتجميع وصفات لتحضير كريم ترطيب القدمين منزلياً باستخدام المكونات الطبيعية المليئة بالفوائد والخصائص الصحية.

1- لوشن ترطيب القدمين بالبرتقال

في أغلب الأحيان، ننسى أقدامنا وتصبح جافة أو متشققة. لوشن البرتقال المصنوع منزلياً سيساعد في تغيير كل ذلك، ويمكن دهنه يومياً لحماية وتغذية القدمين.

وبحسب موقع Up & Alive للصحة والجمال، يحتوي على مكونات مثل زبدة الشيا وزيت جوز الهند وشمع العسل وزيت البرتقال العطري.

المكونات

نصف كوب من زبدة الشيا.

نصف كوب من زيت جوز الهند الطبيعي.

1 ملعقة كبيرة من شمع العسل.

15 قطرة من زيت البرتقال الطبيعي.

خطوات التحضير

في وعاء زجاجي صغير، يتم وضع الزبدة والزيت وشمع العسل. ثم يوضع قدر صغير من الماء على النار حتى يغلي، ويوضع البرطمان فيه لتتم إذابة المكونات معاً.

يُرفع البرطمان عن النار ويُضاف له الزيت العطري.

إذا كنت تستخدم شمع العسل غير المصفى، يمكن في هذه المرحلة تصفية الخليط من خلال مصفاة شبكية دقيقة أثناء سكبه في وعاء الاستخدام والحفظ.

يُترك المستحضر على المنضدة لمدة 24 ساعة لكي يجمد تماماً، ويجب استخدمه بشكل يومي متكرر للحصول على النتائج المثلى في ترطيب القدمين.

2- بلسم القدم المغذي بزيت الأفوكادو

تتكون قاعدة بلسم القدم المصنوع يدوياً من زبدة الشيا، وهي واحدة من أفضل زيوت الترطيب الغنية والسميكة، ما يجعلها خياراً رائعاً لترطيب القدم المتشققة، وهذا بالإضافة إلى زبدة الأفوكادو.

وبحسب موقع Country Hill Cottage للمستحضرات منزلية الصنع، يتم إضافة زيوت شجرة الشاي وإكليل الجبل والخزامى لتعزيز الفوائد التي يوفرها الكريم للجلد، والحصول على رائحة عطرية محببة.

كما تُضاف ملعقة كبيرة من مستخلص الصبار القابل للذوبان في الزيت، لإضافة خصائص الترطيب والتبريد للقدمين المجهدتين.

كما أن الخصائص المضادة للفيروسات والمطهرة لزيت إكليل الجبل والخزامى تقلل الالتهاب وتحارب عدوى الفطريات أو البكتيريا.

كما تحافظ الزيوت العطرية على تعزيز الرطوبة وتساعد رائحتها العشبية اللطيفة على محاربة رائحة القدم وتسريع شفاء تشققات القدمين والجروح الصغيرة في حافة الكعب.

المكونات

1/3 كوب من زبدة الشيا.

1/4 كوب من زيت جوز الهند البكر العضوي.

1/4 كوب من زبدة أفوكادو أو زبدة كاكاو.

1 ملعقة كبيرة من خلاصة الصبار أو الألوفيرا.

10 قطرات من زيت شجرة الشاي الطبيعي.

15 قطرة من زيت إكليل الجبل العطري.

15 قطرة من زيت اللافندر.

خطوات التحضير

تضاف الزيوت والزبدة في وعاء آمن للاستخدام في الميكروويف. وبعد تذويبها على درجة متوسطة لمدة دقيقة واحدة يتم تقليب المكونات حتى تتمازج تماماً.

بعد ترك الخليط من الزيت والزبدة حتى يبرد لمدة 10 دقائق، تُضاف الزيوت العطرية وخلاصة الصبار مع التقليب حتى تتجانس تماماً. ثم تُبرَّد في الثلاجة حتى يبدأ الخليط في أن يصبح غائماً وبارداً عند لمسه مثل قطعة الصابون.

بعد ذلك يتم نقل المزيج إلى وعاء للخلط ويُخفق بالخلاط الكهربائي حتى يصبح رقيقاً وأبيض ومضاعفاً في الحجم 3 مرات تقريباً، ويصبح سميكاً ومتماسكاً؛ ما يجعله كريماً غنياً وفعالاً لترطيب القدمين.

3- كريم العناية بالقدمين بالنعناع وزيت الزيتون

يمكن تحضير هذا الكريم المرطب الفعال باستخدام 15 قطرة من زيت النعناع العطري، مع ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون البكر العضوي، وربع كوب من زيت جوز الهند الطبيعي، وربع كوب من زبدة الشيا.

طريقة التحضير

يتم وضع زبدة الشيا في صحن حراري داخل قدر مليء بالماء على النار المتوسطة، ثم يُضاف للصحن زيت جوز الهند وزيت الزيتون معاً، وتُترك على حمام البخار الساخن حتى الذوبان جيداً.

وبمجرد الانتهاء من ذلك، يُرفع المستحضر عن النار ويُضاف له زيت النعناع العطري، ويُقلب جيداً ثم يتم سكبه وتخزينه في وعاء زجاجي قابل للغلق.

يوضع هذا الكريم المنعش على القدم والكعبين بصورة يومية كل ليلة، ويُنصح بارتداء جوارب لتعزيز امتزاز الجلد للمزيج.

4- زبدة الزنجبيل واليومين للكعب المتشقق

لتحضير هذا المزيج، ينصح موقع India للعناية والمنوعات، بإضافة 10 قطرات من زيت الزنجبيل العطري، مع 10 قطرات من زيت الليمون الطبيعي، مع ملعقتين كبيرتين من زيت اللوز، و15 غراماً من شمع العسل، و15 غراماً من زيت جوز الهند، و15 غراماً من زبدة الكاكاو.

وعن الطريقة، نأخذ شمع العسل وزيت جوز الهند وزبدة الكاكاو في صحن قابل للتسخين في المايكرويف، ويتم تسخينه على درجة متوسطة لمدة دقيقة حتى تذوب المكونات جيداً.

وبعد أن يبرد المزيج، تُضاف الزيوت العطرية وتُخلط جيداً ويُخزَّن في وعاء زجاجي قابل للغلق.

يوضع هذا الخليط على القدمين قبل النوم، ويتم تغطيتهما بالجوارب لتحقيق أفضل نتيجة.