إليكم 5 خطوات للتغلب على الشعر الدهني

تعاني الكثير من النساء من تحوُّل شعرهن إلى الملمس الدهني المزعج بعد التعرض للحر أو ممارسة الرياضة أو بعد يوم واحد فقط من الاستحمام.

فإذا كنتِ تعانين من هذه المشكلة يجب أن تعلمي أنها شائعة للغاية كما أنها تعود لأسباب طبيعية، ففروة الرأس تفرز زيوتاً بشكل طبيعي تجعل دهنية الشعر أمراً لا مفر منه، لكن الخبر الجيد هو أنك تستطيعين التخلص من الملمس الدهني اللزج بسهولة باتباع بعض النصائح.

أسباب دهنية الشعر

الشعر الدهني هو نتاج الغدد الدهنية الموجودة في فروة الرأس التي تفرز الزيوت. وشعرك يمتص هذه الزيوت بعد ذلك لكن كمية كبيرة منها ربما تمنح الشعر مظهراً دهنياً.

غالباً ما تحدث هذه المشكلة نتيجة الإهمال في غسل الشعر أو الإفراط في غسله أو ممارسة الرياضة، ولكن الطقس له دور أيضاً، فمع ارتفاع درجة حرارة الجسم، يزداد التعرق، وهذا العرق يختلط مع الزهم في فروة الرأس، وبالتالي تزداد الدهنية.

كذلك فإن زيادة الرطوبة في الجو تزيد من رطوبة شعرك أيضاً.

وحتى الإكسسوارات الصيفية قد تفاقم هذه المشكلة. فالنظارات الشمسية التي توضع فوق الرأس تساعد في نقل الدهون. وكذلك تساهم القبعات في زيادة دهنية الشعر.

ومن المهم أن نعلم أن هذه الزيوت ليست ضارة بالشعر في حد ذاتها، بل هي في الواقع تجعل الشعر لامعاً وصحياً وقوياً، لكن الكمية الكبيرة منها تمنحه مظهراً ضعيفاً ومتكسراً.

لماذا يصبح شعري دهنياً بهذه السرعة؟

تتفاوت المدة التي يصبح بعدها الشعر دهنياً باختلاف نوع الشعر، فالشعر الخشن أو المموج ربما يحتفظ بمظهره القوي لأسبوع. أما الشعر الخفيف أو الناعم فتظهر الدهنية فيه بعد يوم واحد فقط.

وهذا مرتبط بكمية الزيوت التي تفرزها فروة الرأس، ومدى قدرة شعرك على حمل هذه الزيوت.

كيف أتخلص من دهنية الشعر؟

1. مهما حدث، لا تفرطي في غسل شعرك

ربما تغريكِ دهنية الشعر بالإكثار من غسله، لكن غسل شعرك يومياً ربما يزيد من دهنيته في الواقع.

فلو كنتِ تغسلين شعرك يومياً، ربما تحتاجين بعض الوقت للتكيف مع الاكتفاء بغسله كل بضعة أيام، لذا قد تضطرين إلى ربطه للخلف أو ارتداء وشاح للشعر في الفترات الفاصلة بين هذه الأيام. ولكن بمجرد أن يتكيف شعرك مع ذلك، فستلاحظين فرقاً كبيراً بعد توقفك عن غسله كل يوم.

إذاً للتخلص من الدهنية، قللي تدريجياً عدد مرات غسلك لشعرك واستخدمي المنتجات الخالية من الكبريتات؛ لأنها ستساعد في تنظيف شعرك بشكل جيد.

2. استثمري في شامبو مطهر للشعر الدهني

إن كنتِ تعانين من الشعر الدهني، فالسبب في ذلك يعود إلى دهنية فروة الرأس وليس دهنية الشعر. وفي حين أن الشامبوهات الخالية من الكبريتات مناسبة للاستخدام يوماً بعد يوم، فسيفيدك أيضاً استخدام الشامبو المطهر مرة واحدة في الأسبوع لتنظيف أعمق لأي تراكمات زيتية زائدة. يمكنكِ أيضاً تجربة تناول مكمل لنمو الشعر، مثل Gold Collagen Hairlift، الذي يغذي الشعر من الجذور ويساعد في الحفاظ على صحة الشعر وفروة الرأس.

3. ضعي البلسم على أطراف الشعر فقط

إذا نفد بلسم الشعر لديك قبل الشامبو، فأنتِ تستخدمينه بشكل خاطئ. فلا بد من استخدام البلسم باعتدال وعلى أطراف الشعر فقط. فالكثيرات من صاحبات الشعر الجاف أو المصبوغ يقعن في فخ وضعه أعلى الشعر لفك التشابك إلى أن يدخل في جذور الشعر.

4. ما كمية الشامبو المناسبة للشعر؟

يقول مصفف الشعر جاك ميريك ثيرلواي لمجلة Glamour البريطانية، إنه من الضروري استخدام كمية محددة من الشامبو حتى لا يصبح شعرك دهنياً أكثر من اللازم.

وقال: “من المهم جداً عند غسل الشعر عدم الإفراط في الشامبو؛ لأنه قد يثقل الشعر. وبشكل عام، فيكفي استخدام ما يساوي حجم عملة معدنية منه، وغسلتان سريعتان بدلاً من غسلة واحدة طويلة أفضل من حيث النتائج”.

وأكد أيضاً ضرورة الامتناع عن استخدام الماء الساخن عند غسل شعرك؛ لأنه سيجرد فروة الرأس من الزيوت الطبيعية وستفرز زيوتاً مكانها في الحال، وهذا يسبب دهنية الشعر. وأضاف: “احرصي على تبريد مياه الشطفة الأخيرة”. ويقول بول: “دفقة من الماء البارد بعد غسله مباشرة تساعد فروة الرأس أيضاً وتنظم تدفق الدم”.

وتنطبق القاعدة نفسها على منتجات تصفيف الشعر أيضاً، فيفضل استخدام القليل منها لحماية شعرك من تراكم الدهون.

5. جرّبي خل التفاح لعلاج الشعر الدهني

هذه الطريقة تعتمد على مكونين فقط: الماء وخل التفاح.

وما عليكِ سوى تخفيف خل التفاح في كوب من الماء، مثلما ينصح أحد المستخدمين، وصبه على الشعر. اتركيه لبضع دقائق، وستزول أي تراكمات لتترك الشعر نظيفاً وخالياً من الدهون بنسبة 100%.

وهذه الحيلة العبقرية لإصلاح الشعر لن ترهق محفظتك (أو أنها حتى ستكون مجانية لو أن لديك بالفعل هذا الخل المعجزة في خزانة مطبخك)، لأن خل التفاح عادة ما يكون رخيص الثمن.